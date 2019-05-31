"Радянський статут треба переписати": Зеленського закликали до втілення військової реформи

Україна має нарешті розпочати військову реформу, і насамперед – відмовитися від старого радянського статуту Збройних сил і переписати його за стандартами НАТО.

Про це в ефірі ObozTV заявив військовий експерт Олег Жданов. Він висловив сподівання, що найближчим часом президент Володимир Зеленський представить відповідний документ.

"Сподіваюся, ми почуємо відповідь від президента та його команди, яка мета військової реформи і яку армію ми будемо будувати. І ми повинні нарешті розпочати цю реформу", – наголосив Жданов.

За його словами, першочерговим завданням є зміна правової бази.

"Починаючи зі зміни статуту – відмова від старого радянського статуту і написання статуту за стандартами НАТО. Де солдат – це головний в Збройних силах", – зазначив експерт.

Також він припустив, що президент може запровадити спрощену процедуру надання громадянства тим іноземцям, які воюють за Україну на сході.

"Сьогодні законодавство дозволяє використовувати іноземців (у ЗСУ. – Ред.) за умови підписання офіційного контракту", – нагадав Жданов.

"Думаю, що таку спрощену процедуру запровадять. Якщо з боку цих людей буде бажання, їм нададуть громадянство України", – сказав він.

Коментуючи перший візит Зеленського на Донбас в статусі президента України, військовий експерт оцінив його дуже позитивно.

"Дуже позитивно, що він поїхав, поспілкувався з бійцями. Що не було жодних шикувань, стройових оглядів, урочистих вручень техніки. Це була просто робоча поїздка президента", – пояснив Жданов.

На його думку, саме в такому ключі і має відбуватися робота: "Тим більше, це передова, де не можна зайвий раз висовувати голову і ризикувати життям. В тому числі й президенту як верховному головнокомандувачу".

У перший же тиждень свого президентства Володимир Зеленський відвідав передову на Донбасі president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 травня Верховна Рада України в першому читанні схвалила законопроект, метою якого заявлена адаптація військових звань у ЗСУ до стандартів НАТО.

Документ передбачає скасування "радянських" звань прапорщик і мічман. Також пропонується ввести Книгу пам'яті, куди записуватимуть імена солдатів, загиблих за Україну.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!