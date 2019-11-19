"Радянські безбожники": в ПЦУ заявили про гоніння на вірян у Криму

Заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків Православної церкви України (ПЦУ), архієпископ Євстратій Зоря заявив, що в умовах окупації Криму для українських вірян, які проживають на півострові, настали часи "як при гоніннях радянських безбожників".

"Тоді теж було важко, але правда Божа перемогла. Тому не повинно бути сумніву, що і зараз правда Божа переможе. А за страждання Бог винагородить добрих та покарає гонителів, якщо вони не розкаються", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи рішення окупаційної влади про вилучення у ПЦУ кафедрального собору Володимира та Ольги в Сімферополі і тематичну заяву глави ПЦУ митрополита Епіфанія.

За словами архієпископа, заява Епіфанія переслідувала кілька цілей. Перш за все, "це привернення уваги до кричущих порушень прав людини". "Україна повинна нагадувати міжнародним партнерам про такі дії російської сторони, щоби міжнародна спільнота вимагала від Росії виконувати зобов‘язання", – наголосив він.

Віряни ПЦУ в Криму відчувають гоніння як за "радянських безбожників"

"Також у юридичній площині правоохоронні органи України мають реагувати на такі дії окупантів, фіксувати порушення. І якщо не зараз, то у майбутньому винні мають бути притягнуті до відповідальності", – додав він.

Євстратій Зоря також нагадав про питання власності храму ПЦУ в Сімферополі. "Вже не один рік ми просимо, щоби держава передала у власність єпархії будівлю кафедрального собору в Сімферополі. Зараз це є орендоване майно, а коли воно буде власним майном єпархії – і за українським законом, і в очах міжнародної спільноти – боротися за нього буде хоч трошки легше", – пояснив він.

Як писав OBOZREVATEL:

У 2016 році представники підконтрольного Росії "Фонду майна Криму" намагалися опечатати перший поверх кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира й Ольги УПЦ КП в Сімферополі.

Потім на початку 2019 року російська "влада" в анексованому Криму вимагала від представників Православної церкви України "звільнити приміщення" собору.

1 липня Арбітражний суд Криму виніс рішення про вилучення у ПЦУ зазначеного храму.

19 листопада предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній звернувся до української влади щодо собору святих Володимира й Ольги.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!