Рада перервала розслідування справ Майдану: в чому справа

З 20 листопада слідство у справах Майдану зупиниться на невизначений час.

Причина в тому, що Рада так і не проголосувала за необхідні правки до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування. Про це повідомила адвокат сімей героїв Небесної сотні Євгенія Закревська.

"Наступна спроба тільки 3 грудня. Тобто 20 листопада у нас вже "чорна діра". Передавати справи нікому, нікуди, і тому слідство зупиняється", – написала Закревська.

20 листопада органи прокуратури втратять слідчі функції, після чого справи Майдану перейдуть до НАБУ і ДБР.

Зеленський в Раді

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський обіцяв результати у справах Майдану.

За його словами, розслідуванням займеться заступник генерального прокурора Віктор Чумак. "Розглядалася справа шість років, і ми як суспільство не бачимо справжніх результатів цієї складної справи. Я впевнений, що будуть", – заявив він.

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