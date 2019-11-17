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17 листопада • оновлено в 09:17
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/ Розслідування

Рада перервала розслідування справ Майдану: в чому справа

4.1т
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З 20 листопада слідство у справах Майдану зупиниться на невизначений час.

Причина в тому, що Рада так і не проголосувала за необхідні правки до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування. Про це повідомила адвокат сімей героїв Небесної сотні Євгенія Закревська.

"Наступна спроба тільки 3 грудня. Тобто 20 листопада у нас вже "чорна діра". Передавати справи нікому, нікуди, і тому слідство зупиняється", – написала Закревська.

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20 листопада органи прокуратури втратять слідчі функції, після чого справи Майдану перейдуть до НАБУ і ДБР.

Зеленський в Раді

Зеленський в Раді

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський обіцяв результати у справах Майдану.

За його словами, розслідуванням займеться заступник генерального прокурора Віктор Чумак. "Розглядалася справа шість років, і ми як суспільство не бачимо справжніх результатів цієї складної справи. Я впевнений, що будуть", – заявив він.

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Теми
Розстріли на Майдані небесна Сотня
Місце
Україна Київ
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
"Тому що зараз ми вже стали жити як европейцi, бо здобули прямо на майданi справжню волю..", - А. Парубiй
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Всё верно!!! Нельзя что-бы свидомые узнали правду:-- их специально убивали,цветные революции Америки по всему свету!!!!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
https://www.youtube.com/watch?v=prF9mwMAtRA&t=14s
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Он Алекс
Он Алекс
И снова проходил мимо, российский фашист троль, на вата сми тебе
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