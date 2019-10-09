"Опрацьовується два варіанти": стало відомо, що Росія готує Україні на Донбасі

Росія не має наміру йти з Україною на жодні компроміси з приводу Донбасу. Вона розглядає в якості плану дій два сценарії – або змінити владу в Києві на підконтрольну собі, або повністю знищити Україну як державу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав військовий експерт, координатор групи "Інформаційний опір" Костянтин Машовець.

За його словами, такі плани Кремля підтверджує і недавня заява Олексія Чеснакова – неформального спікера правої руки президента Росії Владислава Суркова. Той заявив, що Україна в кінцевому рахунку буде мати символічний, а не реальний суверенітет над Донбасом.

"Цей кадр зазвичай озвучує за хороші гроші те, що в силу різних причин не може варнякати сам Сурков", – підкреслює Машовець.

За його словами, Володимир Путін абсолютно не зацікавлений в будь-яких формулах або "нормандських форматах", оскільки зрозумів, якими наслідками вони можуть загрожувати Росії.

По-перше, конфлікт може заморозитися без будь-якої вигоди для окупантів. По-друге, "Л/ДНР" за такого розвитку подій поступово остаточно деградують, чим спровокують стрімке зростання на цих територіях антиросійських настроїв. По-третє, Кремлю доведеться шукати економічні компроміси з Києвом, щоб перекласти на нього фінансування терористичних анклавів. До того ж антиросійські санкції в таких умовах продовжать діяти, а, можливо, навіть будуть посилені після виборів у США. Що стосується війни на Донбасі, то вона по суті перейде у "вічний" режим, як в Ізраїлі.

Росіяни на Донбасі "Цензор.НЕТ"

"Таке становище не влаштовує Кремль. Утримання "бамбаського зоопарку" вкупі з напівблокадою Криму – досить накладно як з внутрішньої, так і з зовнішньої точки зору. Додамо до цього Абхазію, Південну Осетію, ПМР та інші "накладні витрати", не забудемо Сирію та інші "цікаві місця", куди вліз Кремль. Тим паче в умовах санкцій і перспективи їх "посилення" стає ясно, що "або віслюк таки повинен померти, або падишах". Тим більше, що на носі практично чергова світова криза, коли Кремлю явно стане, образно кажучи, не до якихось пенсіонерів Горлівки", – пише Машовець.

Підсумовуючи, він зробив висновок, що в результаті Кремль зосередить свої зусилля на реалізації двох варіантів, кожен з яких катастрофічний для України.

Знову "вкластися" в зміну влади в Києві в надії отримати там ще більш лояльний і реально незалежний від Заходу уряд, який можна залякати, з яким можна домовитися або просто купити.

Силовим шляхом взагалі ліквідувати державу Україна.

"Можна довго і нудно обговорювати що саме виберуть в Кремлі остаточно (на сьогодні це питання – вельми дискусійне), але, судячи з останніх рухів, там намагаються "опрацьовувати обидва варіанти", – резюмував військовий експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чеснаков заявив, що Україна нібито ніколи по-справжньому не поверне собі Донбас. За його словами, Україні не потрібно розраховувати на щось більше, адже більшого від Мінських угод вона не отримає.

Раніше соратник Суркова заявляв, що Донбас не повернеться в Україну, якщо "Л/ДНР" не нададуть політичні права в її складі.

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