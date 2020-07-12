Путін заявив, що Крим ні до чого у конфлікті з Україною і "піна спаде"
Президент РФ Володимир Путін заявив, що відносини його країни і України зіпсувалися нібито не через окупацію Криму
Глава країни-агресорки висловив упевненість, що "піна спаде"
Він в черговий раз брехливо звинуватив Україну в "держперевороті" в 2014 році
Владмир Путін.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що погіршення відносин між Україною та його країною нібито ніяк не пов'язане з окупацією Криму.
Крім того, він висловив упевненість в тому, що конфлікт носить тимчасовий характер. Своєю думкою з приводу збройного вторгнення на чужу територію глава країни-агресорки поділився в інтерв'ю для пропагандистського каналу "Росія 1", передає ТАСС.
"Те, що у нас відносини зіпсувалися з Україною, з Кримом в принципі не пов'язано", – сказав Путін, додавши, що "ця піна рано чи пізно спаде".
За словами російського президента, в Україні нібито відбувся "державний переворот і захоплення влади", і з цього моменту його погляди і шляхи з керівництвом України "стали діаметрально протилежними і розійшлися".
"Але тільки після цього Крим "повернувся" до складу Росії, а не навпаки", – висловився Путін, виправдовуючи окупацію частини території України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Путін заявив, що жодна зі союзних республік нібито не мала права виходити з СРСР. Однак це трапилося через розпад компартії, яка, згідно з радянською конституцією, мала повну монополію влади.
Зі свого боку екссекретар РНБО, керівник штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов висловив думку, що споконвічно російські землі – це болота навколо Садового кільця. Все інше – території, приєднані силою.