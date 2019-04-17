"Путін врятує, Майдан не пройде": Цимбалюк розкрив мету Росії на виборах в Україні

Росія вкрай зацікавлена в тому, щоб в Україні змінилася влада. Так країна-агресор хоче показати своєму народові, що Майдан не дав сусідній країні ніяких змін. Отже росіянам до них прагнути також не варто.

Таку точку зору озвучив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Українське питання — це внутрішньополітична історія Російської Федерації. На цьому, в тому числі, базується легітимність чинної російської влади. На тому, що вони "захистили" Україну від українців і окупували Донбас і Крим. Для них важливий програш Порошенка, щоб показати своїм виборцям, що майданна влада сама себе згубила, "доскакалися", і зробити єдиний правильний висновок: он, дивіться, українці скакали-скакали, а на виборах не переобрали майданну владу, а вибрали актора-комедіанта", — пояснив свою думку Цимбалюк.

Роман Цимбалюк Скріншот відео

Він підкреслив, що в Росії неодмінно знайдуть потрібні слова й аргументи, щоб пояснити своїм громадянам головний меседж: єдиний спосіб не потрапити в таку складну ситуацію, як Україна, — це продовжувати голосувати за Путіна.

"Щоб не відбувалося падіння рівня життя і ще якісь катаклізми. Путін всіх врятує, Майдан не пройде", — резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк говорив, що головною метою Росії на виборах в Україні стане спроба реалізувати свої інтереси і спровокувати в країні нову революцію.

Разом з тим, він упевнений, що Росії не слід розраховувати на те, що українці виберуть собі нового президента "від Кремля".

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