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11 вересня • оновлено в 11:33
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/ Розслідування

Путін виведе війська? У США зробили гучну заяву про Донбас

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Росія нібито хоче вивести свої війська з Донбасу через економічний тиск санкцій Заходу.

Таку заяву зробив тимчасовий повірений посол США в Україні Вільям Тейлор в інтерв'ю "Голосу Америки".

За його словами, в нинішніх умовах фінансування найманців "Л/ДНР" є лише додатковим тягарем для РФ, який також відчутно позначається на її громадянах.

"Думаю, є ознаки того, що росіяни і, зокрема, Кремль хотів би піти з Донбасу. Тому що їм доводиться серйозно платити за свої війська там, за підтримку своїх служб на Донбасі і в Криму", — сказав Тейлор.

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Посол зазначив, що у зв'язку з цим вкрай необхідно продовжити санкції проти Росії, а також підтримувати діалог із Кремлем у будь-якому форматі.

"Діалог ніби йде добре між президентами Зеленським і Путіним. Якщо це спрацює, то це відмінний формат. Ми маємо двох людей, які повинні дійти згоди, щоб росіяни покинули Донбас. І про те, щоб вони врешті залишили Крим", — додав Тейлор.

Володимир Путін

Володимир Путін

Офіційний сайт президента Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія, найімовірніше, буде вимагати від президента України реалізації на Донбасі "плану Штайнмайєра". Про це може йтися на найближчих переговорах Зеленського з Путіним.

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Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
США
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Делов-то. Сначала ввести войска, навести порядок, а затем вывести.
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Григоренко Николай, Раша может быть, а вот там где стоят русские войска - там порядок.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Донбасс никогда не будет с особым статусом!Украинскому налогоплатильщику,он и боком не упирался, кормить коллаборантов..Будут обычные две дотационные области,как и раньше...
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
ждем репараций и контрибуций на 1 триллион доларов сша
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hunt andres
hunt andres
Кожедуб ruslan, ждун)))
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Кожедуб ruslan, от США?
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