Путін виведе війська? У США зробили гучну заяву про Донбас

Росія нібито хоче вивести свої війська з Донбасу через економічний тиск санкцій Заходу.

Таку заяву зробив тимчасовий повірений посол США в Україні Вільям Тейлор в інтерв'ю "Голосу Америки".

За його словами, в нинішніх умовах фінансування найманців "Л/ДНР" є лише додатковим тягарем для РФ, який також відчутно позначається на її громадянах.

"Думаю, є ознаки того, що росіяни і, зокрема, Кремль хотів би піти з Донбасу. Тому що їм доводиться серйозно платити за свої війська там, за підтримку своїх служб на Донбасі і в Криму", — сказав Тейлор.

Посол зазначив, що у зв'язку з цим вкрай необхідно продовжити санкції проти Росії, а також підтримувати діалог із Кремлем у будь-якому форматі.

"Діалог ніби йде добре між президентами Зеленським і Путіним. Якщо це спрацює, то це відмінний формат. Ми маємо двох людей, які повинні дійти згоди, щоб росіяни покинули Донбас. І про те, щоб вони врешті залишили Крим", — додав Тейлор.

Володимир Путін Офіційний сайт президента Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія, найімовірніше, буде вимагати від президента України реалізації на Донбасі "плану Штайнмайєра". Про це може йтися на найближчих переговорах Зеленського з Путіним.

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