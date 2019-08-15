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Путін стягує війська на Донбас: Міноборони скличе термінову нараду

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Факт стягування систем залпового вогню "Град" та іншого забороненого Мінськими домовленостями озброєння на окупованій території Луганської області обговорюватиметься на нараді у Міністерстві оборони України у четвер, 15 серпня.

У нараді, зокрема, візьме участь міністр оборони, всі керівники департаментів Міноборони, представники Генерального штабу ЗСУ. Про це OBOZREVATEL розповів військовий дипломат, голова Громадської ради при Міністерстві оборони України, генерал-майор запасу Петро Гаращук.

"Це питання обов'язково буде розглянуте", – повідомив генерал.

Система залпового вогню "Град", ілюстрація

Система залпового вогню "Град", ілюстрація

https://focus.ua

"Наразі я також отримав інформацію від дуже шанованої структури. Але я також знаю, що в цій структурі працює багато російських розвідників, тому я поки що не можу сказати, чи можна довіряти цій інформації", – додав Гаращук.

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"Я знаю одне: що президент України, Верховний головнокомандувач, міністр оборони, начальник Генерального штабу – люди, які керують військами, – не хочуть війни. Вони хочуть, щоб ця війна між Росією, яка напала на Україну, і Україною закінчилася якомога швидше. Перший пункт Мінських домовленостей – припинення вогню – має бути виконаний", – наголосив генерал.

Як писав OBOZREVATEL, у новому звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ йдеться про те, що на окупованій Луганщині зафіксовані десятки систем залпового вогню "Град", самохідні гаубиці та інше заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Перемир'я на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі мінські домовленості
Особа
Петро Гаращук
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини Росії
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Питон Каа
Питон Каа
Что же это за такая очень уважаемая структура в которой работает много российских разведчиков - ГРУ что ли?
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Питон Каа, ОБСЕ. Заявили пару дней назад. Но, им верить, себя не уважать.
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филипп филипыч
филипп филипыч
а до этого путин не стягивал войска получается? или он их то стянет то растянет?)) 6 год как россия напала на украину и только сейчас начали стягивать войска.
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филипп филипыч
филипп филипыч
дык еще и: "поэтому я пока не могу сказать, можно ли доверять этой информации, – добавил Гаращук" то есть не понятно стянул путин войска или нет. и это на 6 году войны))
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Очередной сеанс обдристывания шаровар
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