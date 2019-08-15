Путін стягує війська на Донбас: Міноборони скличе термінову нараду

Факт стягування систем залпового вогню "Град" та іншого забороненого Мінськими домовленостями озброєння на окупованій території Луганської області обговорюватиметься на нараді у Міністерстві оборони України у четвер, 15 серпня.

У нараді, зокрема, візьме участь міністр оборони, всі керівники департаментів Міноборони, представники Генерального штабу ЗСУ. Про це OBOZREVATEL розповів військовий дипломат, голова Громадської ради при Міністерстві оборони України, генерал-майор запасу Петро Гаращук.

"Це питання обов'язково буде розглянуте", – повідомив генерал.

Система залпового вогню "Град", ілюстрація https://focus.ua

"Наразі я також отримав інформацію від дуже шанованої структури. Але я також знаю, що в цій структурі працює багато російських розвідників, тому я поки що не можу сказати, чи можна довіряти цій інформації", – додав Гаращук.

"Я знаю одне: що президент України, Верховний головнокомандувач, міністр оборони, начальник Генерального штабу – люди, які керують військами, – не хочуть війни. Вони хочуть, щоб ця війна між Росією, яка напала на Україну, і Україною закінчилася якомога швидше. Перший пункт Мінських домовленостей – припинення вогню – має бути виконаний", – наголосив генерал.

Як писав OBOZREVATEL, у новому звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ йдеться про те, що на окупованій Луганщині зафіксовані десятки систем залпового вогню "Град", самохідні гаубиці та інше заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.