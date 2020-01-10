"Путін "поховав" Чорноморський флот": експерт заявив про слабкість Кремля

Голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк переконаний, що присутність президента Росії Володимира Путіна на військово-морських навчаннях в анексованому Криму була елементом підготовки до його щорічного звернення до Федеральних зборів.

"У Росії взагалі немає надводного флоту", – заявив він в коментарі OBOZREVATEL.

У той же час експерт заявив, що стан Чорноморського флоту РФ вкрай плачевний. "Фактично Путін приїхав не на навчання Чорноморського флоту, а на похорон чорноморської ескадри".

Володимир Путін на навчаннях Чорноморського флоту в анексованому Криму Офіційний сайт президента РФ

У цьому контексті Романюк нагадав про проблеми з кораблями Чорноморського флоту, які відбулися останнім часом. Так, 6 січня ракетний крейсер "Маршал Устінов", який вважається "плавучою резиденцією" президента Росії, не зміг пришвартуватися до пірсу в Стамбулі. Раніше великий десантний корабель ВМФ Росії "Орськ" зламався в морі, і був доставлений назад буксирами.

"Тому говорити про те, що Чорноморський флот РФ являє якусь загрозу в регіоні – це просто якась гіпербола", – підкреслив експерт. Він додав, що "флот Туреччини по своїй боєздатності на порядок перевершує Чорноморський флот, флот Румунії також перевершує його по боєздатності".

"У Росії взагалі немає надводного флоту. Єдине, що у них є – це флот атомних підводних човнів, який дійсно представляє реальну глобальну і стратегічну загрозу в світі", – резюмував Романюк.

Як писав OBOZREVATEL, 9 січня президент РФ Володимир Путін прибув в окупований Крим, щоб спостерігати за ходом навчань Північного і Чорноморського флотів в Чорному морі. На навчаннях виконували ракетні стрільби, в тому числі крилатими ракетами "Калібр" і гіперзвуковою аеробалістичною ракетою "Кинджал".

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