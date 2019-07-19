"Росія на коні": Тука дав прогноз щодо Донбасу

Немає ніяких зовнішніх передумов для того, щоб позиція Росії щодо України змінилася і чергове перемир'я, оголошене на Донбасі з 21 липня, стало всеосяжним, стійким і безстроковим.

"Хотілося б вірити, але віри немає", – сказав OBOZREVATEL заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб України Георгій Тука.

Коментуючи оптимістичні прогнози, озвучені Тристоронньою контактною групою за підсумками зустрічі 17 липня, заступник міністра зауважив: "Ніяких знакових рішень в зміні позиції Росії я не бачу, а гіркий досвід свідчить про те, що цих перемир'їв було вже близько двох десятків".

Володимир Путін на військовому параді в Москві 9 травня 2015 року Офіційний сайт президента Росії

Відповідаючи на запитання, які фактори могли б служити приводом для оптимізму, Тука сказав: "Наприклад, стрімке погіршення економічного становища в Росії, якби вона опинилася перед обличчям економічного колапсу".

"Але, якщо називати речі своїми іменами, зараз має місце успіх російської політики з деблокування і десанкціонування. У ПАРЄ їх повернули, йде активне обговорення скасування санкцій. Я думаю, вони відчувають себе на коні, і причин для зміни їх позиції я не бачу", – підкреслив заступник міністра.

"У цю ж позицію укладається і розширення зони паспортизації", – додав Тука, маючи на увазі підписаний Путіним указ, яким спрощується процедура отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей.

Як писав OBOZREVATEL, тристороння контактна група узгодила нове перемир'я на Донбасі в ході засідання в Мінську 17 липня. У групі підкреслили, що розраховують на встановлення "всеосяжного, стійкого і безстрокового" припинення вогню.

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