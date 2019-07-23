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Путін дав відмашку? "Л/ДНР" повністю припинили обстріл Донбасу

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Один терорист "Л/ДНР" помер, ще двоє були поранені в зоні бойових дій на Донбасі 22 липня. Обстріли території повністю припинилися.

У той же час втрат з української сторони зафіксовано не було. Про це повідомили в прес-службі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

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"22 липня збройні формування Російської Федерації і її найманці дотримувалися усталеного режиму припинення вогню. З початку поточної доби війська противника не порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї", – відзначили в ООС.

"Л/ДНР" повністю припинили обстріл Донбасу

Як повідомляв OBOZREVATEL, неділя, 21 липня, о 00:01 годині на Донбасі розпочалося " хлібне" перемир'я.

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Теми
Війна на Донбасі Перемир'я на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Ну наконец-то !!! Осталось забрать своих боевиков и не поставлять туда оружие и никакого конфликта не станет ! Видите как всё просто.
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Пигин Макс
Пигин Макс
" еще двое были ранены " ------------------------ Это каким образом? Ополчение прекратило боевые действия, получается что украинские каратели не соблюдают перемирие и все что писал Обоз про "адекватный ответный огонь" - бред!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А сколько воинов света записалось в небесную СКОТНЮ, апосля пьянства и самоподрывов?
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