Прорив у справі Шеремета: названо основні версії вбивства журналіста

Слідство назвало основні версії вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році.
Їх назвав генерал поліції Євген Коваль на брифінгу у четвер, 12 грудня, коли стало відомо про затримання підозрюваних у злочині.
"Перша версія: помилка в об'єкті злочину, з огляду на те, що підірваний автомобіль використовувався Оленою Притулою, керівником сайту "Українська Правда", а не Павлом Шереметом особисто. Друга версія: побутові і міжособистісні конфліктні ситуації. Третя версія: професійна діяльність потерпілого журналіста в Україні , Білорусі та Росії. І четверта версія: дестабілізація соціально-політичної ситуації в державі шляхом вбивства відомої особи", – розповів він.
При цьому слідство підкреслило, що три з чотирьох версій не знайшли свого підтвердження, тому триває активна робота за основною версією – дестабілізації ситуації в Україні шляхом вбивства відомої особистості.
Павло Шеремет
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького у Києві. При вбивстві використовувався вибуховий пристрій з дистанційним керуванням.
Пізніше слідство у справі Шеремета "встановило особу, що може бути причетна до вбивства журналіста, але не ідентифікувало її". Також поліція засекретила частину матеріалів у справі Шеремета.
5 листопада співробітники МВС нагрянули з обшуками до ветерана АТО Інни Грищенко та її чоловіка, учасника боїв за ДАП Владислава Грищенка "Бучі".
Інну Грищенко взяли під варту на 60 діб.
28 листопада Київський апеляційний суд відхилив апеляцію захисту "Пуми" і залишив жінку під вартою.
Пізніше з'явилася інформація про те, що в ГПУ нібито на 90% впевнені в причетності до вбивства Шеремета добровольців.
Разом з тим, перед цим джерела в поліції сумнівалися в тому, що така версія обгрунтована. Однак вони підтверджували, що у справі Шеремета також проходили виконавцями чоловік і жінка, які встановлювали вибухівку.
Чоловік "Пуми" заявив, що йому запропонували зізнатися у вбивстві журналіста Павла Шеремета. В обмін на це ветерану обіцяли звільнити з-під арешту дружину.
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