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12 грудня • оновлено в 18:49
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Прорив у справі Шеремета: названо основні версії вбивства журналіста

2.4т
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Слідство назвало основні версії вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році.

Їх назвав генерал поліції Євген Коваль на брифінгу у четвер, 12 грудня, коли стало відомо про затримання підозрюваних у злочині.

"Перша версія: помилка в об'єкті злочину, з огляду на те, що підірваний автомобіль використовувався Оленою Притулою, керівником сайту "Українська Правда", а не Павлом Шереметом особисто. Друга версія: побутові і міжособистісні конфліктні ситуації. Третя версія: професійна діяльність потерпілого журналіста в Україні , Білорусі та Росії. І четверта версія: дестабілізація соціально-політичної ситуації в державі шляхом вбивства відомої особи", – розповів він.

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При цьому слідство підкреслило, що три з чотирьох версій не знайшли свого підтвердження, тому триває активна робота за основною версією – дестабілізації ситуації в Україні шляхом вбивства відомої особистості.

Павло Шеремет

Павло Шеремет

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Вбивство Павла Шеремета
Місце
Україна Київ
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