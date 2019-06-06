Зникла на декілька тижнів: у Рівному мати кинула семимісячне немовля в квартирі

У Рівному жінка залишила у відкритій квартирі семимісячну доньку Софію і вже декілька тижнів не приходить додому.

Сусідка Валентина прийшла на плач і ледь не зомліла, побачивши, в якому стані дівчинка, йдеться в сюжеті ТСН.

Через декілька годин за дитиною прийшов її рідний дядько. Він разом із дружиною і двома дітьми живуть у тій же квартирі. У його сестри, крім семимісячної дівчинки, ще півторарічний син. Діти від різних чоловіків, які тут не з'являються.

Тітка покинутих малюків говорить, що часто доглядає за племінниками: "У мене своїх двоє дітей. У селі багато городів, треба їздити, щось робити і з дітьми десь погуляти. Я ж не можу постійно з цими дітьми сидіти".

Стурбовані сусіди звернулися до сімейного радника Міністерства юстиції України Любові Романюк. Вони впевнені, що діти в небезпеці. "За словами сусідів, вона вживає наркотики, зловживає алкоголем і періодично зникає", — розповіла Романюк.

У Рівному мати кинула немовля в квартирі Скріншот відео

Люди обурені й кажуть, що маленьку Софійку жінка навіть на вулицю не виносить. У поліції, куди порадила звернутися сімейний радник Мін'юсту, 24-річну Катерину знають.

"Вона тричі притягувалася до адміністративної відповідальності за дрібне розкрадання майна. Крім того, двічі притягувалася і до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки. Також двічі родичі зверталися про її розшук", — говорить прес-секретар ГУ Нацполіції Рівненщини Марія Юстицька.

"Якщо мама з'явиться, то з нею проводитиметься відповідна робота, буде складено протокол за адміністративне правопорушення. Також розглядатиметься питання про доцільність позбавлення її батьківських прав", — пояснив керівник Рівненської служби у справах дітей Андрій Міщеня.

Малюків збираються тимчасово віддати в дитбудинок. Родичі, які поки дивляться за ними, не проти й уже готують документи. Самій жінці, коли вона з'явиться, загрожує штраф до 1700 гривень за невиконання батьківських обов'язків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Осокорках жінка залишила свою маленьку дитину в закритому автомобілі на сонці, а сама відправилася у справах.

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