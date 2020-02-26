Головна Новини
26 лютого • оновлено в 06:05
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Пропагандисти Путіна прокололися з "рядженими" кримськими татарами: розкрито гучний фейк

3.5т
Читати матеріал російською

Кремлівська пропаганда намагається приховувати утиски кримських татар в окупованому Криму і для цього вдається до абсурдних фейків.

Так, коли на півострів приїжджає окупаційна "влада", для телевізійної картинки їх відправляють зустрічати дівчат слов'янської зовнішності, переодягнених у кримських татарок. Про цей прокол російських провладних ЗМІ розповів журналіст Айдер Муждабаєв у інтерв'ю для програми Яніни Соколової "Рандеву" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми якось аналізували: вони, коли виходить "гауляйтер" або "фюрер" приїжджає, виводять нібито кримських татар з якимись короваями. І ми дивилися – дівчата ж слов'янки стоять. Ми так сміялися. Ну, ряджені. Це чистий Геббельс", – обурився він.

Пропаганда Кремля в Криму

Пропаганда Кремля в Криму

Муждабаєв зазначив, що, незважаючи на всі гучні заяви російських пропагандистів, на тимчасово окупованому півострові ведеться боротьба проти кримськотатарської мови, культури. Він зазначив, що цю політику Москва не змінює ще з радянських часів.

"Для Росії ми – як пил зі столу змахнути. Вони все життя мріяли нас просто прибрати. Вони ж прибирали наш народ, вони назви всі прибирали сіл, вони всі кладовища знищили до одного, тільки в лісі можна знайти кладовища, які випадково не знайшли. Вони зруйнували практично всі храми, всі історичні будівлі. Ось подивіться на Крим на фотографіях до депортації – він взагалі інший. Вони навіть архітектуру змінили, щоб розповідати, що нас там не було", – розповів про злочини окупантів журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
російська пропаганда Анексія Криму
Особи
Яніна Соколова Айдер Муждабаев
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
4
2
Смішно
9
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гервалов Сергей
Гервалов Сергей
Бред. Лживая статъя. Сколько лет езжу В Крым и не вижу чтобы кто-то их претиснял.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Petrova Anula
Petrova Anula
Господи, да живут себе крымские татары нормальной хорошей жизнью, зачем их кому-то притеснять? Украинцы, вступайте в состав России и сразу жизнь наладится!Ну сколько уже можно страдать от своей незалёжности!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Odessa Max
Odessa Max
Да да. Особенно вторая слева, типично славянская внешность. А черепощамерца когда привлекут к статье? СБУ все какие-то нац.врагов ищет, а они собственно прямо с тилифизора вещают
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги