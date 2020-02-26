Кремлівська пропаганда намагається приховувати утиски кримських татар в окупованому Криму і для цього вдається до абсурдних фейків.

Так, коли на півострів приїжджає окупаційна "влада", для телевізійної картинки їх відправляють зустрічати дівчат слов'янської зовнішності, переодягнених у кримських татарок. Про цей прокол російських провладних ЗМІ розповів журналіст Айдер Муждабаєв у інтерв'ю для програми Яніни Соколової "Рандеву" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми якось аналізували: вони, коли виходить "гауляйтер" або "фюрер" приїжджає, виводять нібито кримських татар з якимись короваями. І ми дивилися – дівчата ж слов'янки стоять. Ми так сміялися. Ну, ряджені. Це чистий Геббельс", – обурився він.

Пропаганда Кремля в Криму

Муждабаєв зазначив, що, незважаючи на всі гучні заяви російських пропагандистів, на тимчасово окупованому півострові ведеться боротьба проти кримськотатарської мови, культури. Він зазначив, що цю політику Москва не змінює ще з радянських часів.

"Для Росії ми – як пил зі столу змахнути. Вони все життя мріяли нас просто прибрати. Вони ж прибирали наш народ, вони назви всі прибирали сіл, вони всі кладовища знищили до одного, тільки в лісі можна знайти кладовища, які випадково не знайшли. Вони зруйнували практично всі храми, всі історичні будівлі. Ось подивіться на Крим на фотографіях до депортації – він взагалі інший. Вони навіть архітектуру змінили, щоб розповідати, що нас там не було", – розповів про злочини окупантів журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Муждабаєв також розповів, як Росія протягом довгих років переконувала Україну в тому, що її головний ворог у Криму – кримські татари.

За його словами, агресор навіть організовував спільні навчання із ЗСУ щодо виявлення терористичних баз кримських татар у горах.

Журналіст переконаний, що президент Росії Володимир Путін добровільно відмовиться від тимчасово окупованого Криму, якщо світ хоча б на рік відмовиться купувати російські нафту і газ.

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