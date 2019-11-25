"Привіт, МДБ ДНР": ЗСУ злили в мережу секретні документи терористів

У мережі з'явилися секретні документи російських терористів, які воюють проти української армії на Донбасі.

В оприлюднених файлах є детальна інформація про розташування угруповань окупантів і про їх чисельність, про зброю, яку військові злочинці використовують на позиціях, а також про хід виконання поставлених завдань. Ці дані розмістив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

Секретні документи

"Тут сорока на хвості принесла, що з'явилися канали і акаунти, які поширюють документи військового характеру. Ось і вирішив теж трохи підкинути дров у багаття. Величезний привіт, "МДБ ДНР" (читати як ФСБ). Далі буде цікавіше", – потролив захисник України російських загарбників.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

стало відомо про те, що "народний мер" Горлівки Едуард Матюха насправді п'ять років працював в лігві терористів, будучи агентом ГУР Міноборони.

У "ДНР" бурхливо відреагували на цю новину і почали виправдовуватися, заявляючи, що Матюха нібито був "народним мером" тільки три дні.

Сам Матюха розповів, що РФ розглядала можливість відродження проєкту "Новоросія". При цьому Кремль планував захопити Одеську і Харківську області України.

Розвідник повернувся на територію, підконтрольну Києву. У нього є інформація і докази про злочини Кремля на Донбасі, їх схеми, фінансові канали, кадрові пасьянси, які важливі для протистояння ворогу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!