"Приповзли на колінах": експерт розповів, як Росія використовуватиме ПАРЄ

Стратегія Росії щодо повернення до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) полягає в легітимізації анексії Криму та в пропаганді.
Таку думку висловив експерт з міжнародних питань Тарас Семенюк в ефірі програми The Week з Пітером Залмаєвим і Тарасом Березовцем на телеканалі "Прямий" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).
"Зрозуміло, що йдеться про стратегічні речі стосовно легітимізації окупації Криму. Це те, про що ми вже говорили: присутність депутатів із півострова може зіграти такий механізм, типу непомітної легітимізації окупації Кримського півострова російськими військами", – пояснив Семенюк.
ПАРЄ
Цензор.НЕТ
За його словами, повернення РФ до лав ПАРЄ також є інформаційним меседжем і важелем для російської пропаганди.
"Дивіться, нас запрошують, не ми просимо, а нас запрошують". Це, по-перше, грає на публіку самої Росії. Це начебто підтвердження більше такої величі, можливо потуги, так, що "до нас приповзли на колінах", іншими словами", – додав експерт.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію про зміну характеру санкцій механізму і запросила Росію повернутися до роботи без обмежень права голосу.
Потім в ПАРЄ оскаржили повернення Росії.
26 червня Парламентська асамблея остаточно затвердила резолюцію про повернення делегації Росії.
2 липня спікер Верховної Ради України Андрій Парубій скасував запрошення спостерігачів від ПАРЄ на позачергові парламентські вибори 21 липня.
У відповідь на це президент асамблеї Ліліан Морі Паск'є заявила, що Україна зобов'язана запросити спостерігачів від Асамблеї.
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