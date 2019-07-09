"Приповзли на колінах": експерт розповів, як Росія використовуватиме ПАРЄ

Стратегія Росії щодо повернення до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) полягає в легітимізації анексії Криму та в пропаганді.

Таку думку висловив експерт з міжнародних питань Тарас Семенюк в ефірі програми The Week з Пітером Залмаєвим і Тарасом Березовцем на телеканалі "Прямий" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Зрозуміло, що йдеться про стратегічні речі стосовно легітимізації окупації Криму. Це те, про що ми вже говорили: присутність депутатів із півострова може зіграти такий механізм, типу непомітної легітимізації окупації Кримського півострова російськими військами", – пояснив Семенюк.

ПАРЄ Цензор.НЕТ

За його словами, повернення РФ до лав ПАРЄ також є інформаційним меседжем і важелем для російської пропаганди.

"Дивіться, нас запрошують, не ми просимо, а нас запрошують". Це, по-перше, грає на публіку самої Росії. Це начебто підтвердження більше такої величі, можливо потуги, так, що "до нас приповзли на колінах", іншими словами", – додав експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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