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1 лютого • оновлено в 15:27
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"Прийшов Баканов. Нам пи*дець!" У мережу злили розмову підозрюваної у вбивстві Шеремета з дружиною співробітника СБУ

14.4т
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Підозрювана в убивстві журналіста Павла Шеремета волонтерка Юлія Кузьменко контактувала з сім'єю співробітника СБУ.

В мережі оприлюднили запис телефонної розмови затриманої з Василиною Мазурчук – дружиною консультанта-експерта з оперативних питань 1-го відділу 5-го Управління ГКР СБУ.

На записі чутно, як вони обговорюють нового главу СБУ Івана Баканова, друга президента Володимира Зеленського, а також майбутню ліквідацію одного з підрозділів відомства.

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"Все стало гірше, 5-е управління розформують. Ми думаємо, куди переводиться. І його не понизили, нікуди не викинули, залишили там. Але якщо він повернеться, то всі ми будемо ніде. П'ятірки не буде. Прийшов головний клоун... Розумієш, Баканов реально розмовляє [З Зеленським]... Військових звань у них вже не буде... Якщо раніше ми могли спертися на службу, то тепер..." – скаржилася Мазурчук.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в мережу також злили запис розмови "Бучі" з СБУвцем, який розповідав ветерану АТО, як вести себе з правоохоронцями.

Також нещодавно поліція з'ясувала, що друг ще одного підозрюваного у вбивстві Шеремета брехав в прямому ефірі заради алібі.

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Читайте всі новини по темі "Вбивство Павла Шеремета" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Павло Шеремет Юлія Кузьменко
Місце
Україна
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Те, що ці професіонали повинні мати військові звання не зрозуміло тільки членам "кварталу". І взагалі, людям з підворотні. Отож люди, які ви є, таке повинні мати й життя. А як інакше? Хто вам повинен ВСТАВЛЯТИ мізки?
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
СБУшник крышевал этих отморозков. СБУшник времён Порошка. А не по приказу ли Порошка и ко завалили Шеоемета? Что бы на Россию потом свалить?
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Kolyuchiy Taras
Kolyuchiy Taras
З яких це пір ху*ло портнов пишеться як юрист, без згадки про те що він ху*до?!?!?!
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