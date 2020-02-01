Підозрювана в убивстві журналіста Павла Шеремета волонтерка Юлія Кузьменко контактувала з сім'єю співробітника СБУ.

В мережі оприлюднили запис телефонної розмови затриманої з Василиною Мазурчук – дружиною консультанта-експерта з оперативних питань 1-го відділу 5-го Управління ГКР СБУ.

На записі чутно, як вони обговорюють нового главу СБУ Івана Баканова, друга президента Володимира Зеленського, а також майбутню ліквідацію одного з підрозділів відомства.

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"Все стало гірше, 5-е управління розформують. Ми думаємо, куди переводиться. І його не понизили, нікуди не викинули, залишили там. Але якщо він повернеться, то всі ми будемо ніде. П'ятірки не буде. Прийшов головний клоун... Розумієш, Баканов реально розмовляє [З Зеленським]... Військових звань у них вже не буде... Якщо раніше ми могли спертися на службу, то тепер..." – скаржилася Мазурчук.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в мережу також злили запис розмови "Бучі" з СБУвцем, який розповідав ветерану АТО, як вести себе з правоохоронцями.

Також нещодавно поліція з'ясувала, що друг ще одного підозрюваного у вбивстві Шеремета брехав в прямому ефірі заради алібі.

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