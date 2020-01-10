"Прийміть реальність!" У Лаврова огризнулися на ноту України через візит Путіна до Криму

Міністерство закордонних справ Росії повернуло Україні без розгляду ноту протесту в зв'язку з незаконним візитом президента РФ Володимира Путіна в тимчасово окупований Крим.

На сайті зовнішньополітичного відомства країни-агресора відзначили, що зробили це нібито у зв'язку з відсутністю підстав для протесту.

"Нагадуємо, що президент Росії та інші російські офіційні особи не повинні узгоджувати з іноземними державами свої поїздки в суб'єкти Російської Федерації. Це повною мірою відноситься до "Республіки Крим" та міста "федерального" значення Севастополя. Закликаємо українську сторону нарешті прийняти реальність приналежності Криму і Севастополя до Російської Федерації", – уїдливо відповіли в російському МЗС.

Сергій Лавров ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 січня Путін раптово прибув в окупований Крим, щоб спостерігати за ходом навчань Північного і Чорноморського флотів в Чорному морі.

На навчаннях виконували ракетні стрільби, в тому числі крилатими ракетами "Калібр" і гіперзвуковою аеробалістичною ракетою "Кинджал". У навчаннях були задіяні понад 30 кораблів, підводний човен і більше 40 літаків.

Україна висловила протест у зв'язку з незаконним візитом глави РФ на окупований півострів і направила російському МЗС відповідну ноту.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся