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/Розслідування

"Приєднайся краще до Захарченка!" Заява ватажка з "ЛНР" розгнівала мережу

4.3тЧитати матеріал російською

Один з ватажків терористів "ЛНР", представник "народної міліції" Андрій Марочко виступив з безглуздим заявою з приводу Донбасу, чим викликав гнів у мережі.

"Я, як корінний житель Донбасу, людина яка на собі відчула всю жорстокість братовбивчої війни, розв'язаної злочинної українською владою, яка прийшла в результаті державного перевороту, приєднуюся до акції #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса", - написав він у Twitter.

У коментарях користувачі дорікнули Марочку, нагадавши, що в Мінських домовленостях про автономію мови не йде. "Вибір Донбасу? Андрій, нагадайте мені, коли ж це Донбас вибирав автономію в складі України?" - запитав Олексій Товстий.

"ЛНР"

"ЛНР"

24tv.ua

"Мінські угоди передбачають автономію в складі України. А автономія передбачає самовизначення. Наш шлях тернистий, але він один - приєднання до братської Росії", - відповів Марочко.

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"Приєднайся краще до Мотороли і Захарченка", "Я, як корінний житель Донбасу, відповідально заявляю: Марочко, будьте ласкаві краще до нарколога, не затягуйте", "Корінні повинні бути під землею", - прокоментували користувачі.

"Приєднайся краще до Захарченка!" Заява ватажка з "ЛНР" розгнівала мережу
"Приєднайся краще до Захарченка!" Заява ватажка з "ЛНР" розгнівала мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ЛНР" жителі окупованих територій звернулися до президента України Володимиру Зеленському про надання автономії Донбасу.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Sorokin Andrew
Sorokin Andrew
Знаю я цей хутір "Корєнноє" біля Штергресу - там річка така маленька і місток через неї. От в ній цю москаляку втопити. І не ховати - хай ракам буде їдло.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Сами придумывают, сами срут, сами верят в ту херню. Вся суть ватоправославия.
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Храбрая укроенская сеть доблестно прокукарекала с диванов
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