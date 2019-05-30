"Приєднайся краще до Захарченка!" Заява ватажка з "ЛНР" розгнівала мережу

Один з ватажків терористів "ЛНР", представник "народної міліції" Андрій Марочко виступив з безглуздим заявою з приводу Донбасу, чим викликав гнів у мережі.

"Я, як корінний житель Донбасу, людина яка на собі відчула всю жорстокість братовбивчої війни, розв'язаної злочинної українською владою, яка прийшла в результаті державного перевороту, приєднуюся до акції #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса", - написав він у Twitter.

У коментарях користувачі дорікнули Марочку, нагадавши, що в Мінських домовленостях про автономію мови не йде. "Вибір Донбасу? Андрій, нагадайте мені, коли ж це Донбас вибирав автономію в складі України?" - запитав Олексій Товстий.

"ЛНР" 24tv.ua

"Мінські угоди передбачають автономію в складі України. А автономія передбачає самовизначення. Наш шлях тернистий, але він один - приєднання до братської Росії", - відповів Марочко.

"Приєднайся краще до Мотороли і Захарченка", "Я, як корінний житель Донбасу, відповідально заявляю: Марочко, будьте ласкаві краще до нарколога, не затягуйте", "Корінні повинні бути під землею", - прокоментували користувачі.

Я, як корінний житель Донбасу, людина яка на собі відчув всю жорстокість братовбивчої війни, розв'язаної злочинної українською владою, яка прийшла в результаті державного перевороту приєднуюся до акції # ЗеленскійПрізнайВиборДонбасса. https://t.co/OfONVJLVTT pic.twitter.com/546F2T7KAU - Андрій Віталійович МАРОЧКО (@Marochko_Andrey) 27 травня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ЛНР" жителі окупованих територій звернулися до президента України Володимиру Зеленському про надання автономії Донбасу.

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