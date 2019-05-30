"Приєднайся краще до Захарченка!" Заява ватажка з "ЛНР" розгнівала мережу

Один з ватажків терористів "ЛНР", представник "народної міліції" Андрій Марочко виступив з безглуздим заявою з приводу Донбасу, чим викликав гнів у мережі.
"Я, як корінний житель Донбасу, людина яка на собі відчула всю жорстокість братовбивчої війни, розв'язаної злочинної українською владою, яка прийшла в результаті державного перевороту, приєднуюся до акції #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса", - написав він у Twitter.
У коментарях користувачі дорікнули Марочку, нагадавши, що в Мінських домовленостях про автономію мови не йде. "Вибір Донбасу? Андрій, нагадайте мені, коли ж це Донбас вибирав автономію в складі України?" - запитав Олексій Товстий.
"ЛНР"
24tv.ua
"Мінські угоди передбачають автономію в складі України. А автономія передбачає самовизначення. Наш шлях тернистий, але він один - приєднання до братської Росії", - відповів Марочко.
"Приєднайся краще до Мотороли і Захарченка", "Я, як корінний житель Донбасу, відповідально заявляю: Марочко, будьте ласкаві краще до нарколога, не затягуйте", "Корінні повинні бути під землею", - прокоментували користувачі.
Я, як корінний житель Донбасу, людина яка на собі відчув всю жорстокість братовбивчої війни, розв'язаної злочинної українською владою, яка прийшла в результаті державного перевороту приєднуюся до акції # ЗеленскійПрізнайВиборДонбасса. https://t.co/OfONVJLVTT pic.twitter.com/546F2T7KAU- Андрій Віталійович МАРОЧКО (@Marochko_Andrey) 27 травня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ЛНР" жителі окупованих територій звернулися до президента України Володимиру Зеленському про надання автономії Донбасу.
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