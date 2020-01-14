"Прибрали свої, мерзотники!" Розкрилася правда про ліквідацію терориста "ДНР" на Донбасі

Терориста "ДНР", снайпера Андрія (Скрипаля) Куцького, якого ліквідували нещодавно на Донбасі, вбили свої ж.

Про це заявив, ймовірно, його товариш, опублікувавши допис-співчуття у спільноті соцмережі "ВКонтакте". Скриншотом поділився в Twitter блогер Necro Mancer.

"Скрипалю", пам'ятаю тебе, братику. Сумую. Підло, брате, свої ж прибрали, 9 полк", – написав зокрема Дмитро Пятанов.

Терориста "ДНР" "Скрипаля" ліквідували свої ж

У коментарях під його заявою користувачі почали запитувати, мовляв, "як це свої", на що той поділився і подробицями. За його словами, після вбивства терориста також пограбували.

"Свої, та ще й друг, з яким чай пив і хлібом ділився. А поки він помирав, деякі мерзотники шмонали його речі. А це гвинтівку СВД, ноутбук і багато ще", – запевнив він.

Скриншот twitter.com/666_mancer

"Ось і почали прояснюватися деякі подробиці смерті "Скрипаля", – відреагував на це Necro Mancer.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

28 вересня 2019 року на Донбасі вбили снайпера "ДНР" Андрія Куцького. 39-річний бойовик із позивним "Скрипаль" був родом із Одеси, воював проти України з 2015 року.

З'ясувалося, що ліквідований на Донбасі терорист "ДНР" "Скрипаль" раніше був нагороджений секретним орденом за вбивства українців.

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