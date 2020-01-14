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14 січня • оновлено в 10:30
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"Прибрали свої, мерзотники!" Розкрилася правда про ліквідацію терориста "ДНР" на Донбасі

2.1т
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Терориста "ДНР", снайпера Андрія (Скрипаля) Куцького, якого ліквідували нещодавно на Донбасі, вбили свої ж.

Про це заявив, ймовірно, його товариш, опублікувавши допис-співчуття у спільноті соцмережі "ВКонтакте". Скриншотом поділився в Twitter блогер Necro Mancer.

"Скрипалю", пам'ятаю тебе, братику. Сумую. Підло, брате, свої ж прибрали, 9 полк", – написав зокрема Дмитро Пятанов.

Терориста "ДНР" "Скрипаля" ліквідували свої ж

Терориста "ДНР" "Скрипаля" ліквідували свої ж

У коментарях під його заявою користувачі почали запитувати, мовляв, "як це свої", на що той поділився і подробицями. За його словами, після вбивства терориста також пограбували.

"Свої, та ще й друг, з яким чай пив і хлібом ділився. А поки він помирав, деякі мерзотники шмонали його речі. А це гвинтівку СВД, ноутбук і багато ще", – запевнив він.

Скриншот

Скриншот

twitter.com/666_mancer

"Ось і почали прояснюватися деякі подробиці смерті "Скрипаля", – відреагував на це Necro Mancer.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Діна Баронова
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
терористи "ДНР"
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Некий блохер Necro Mancer, курнув с утра спайсов, рассказал нам новую байку о "тырорыстах" ))
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фил филька
фил филька
ладно хоть не так замочили как ту бабу которую гранатой на горшке свои же побратимы взорвали
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