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"За України було краще!" У Криму жителі поскаржилися на жахливе забруднення

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У Керчі (анексований Росією Крим) жителі поскаржилися на брудні й засмічені пляжі. Також у мережі з'явилися знімки центрального фонтану міста, вкритого цвіллю. У коментарях користувачі написали, що до приходу окупантів все було по-іншому.

Скріншоти зі скаргами місцевих жителів у спільноті "Подслушано Керч" і знімки фонтану опублікував блогер під ніком RoksolanaToday&Крим25% на своїй сторінці в Twitter (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Керч. Під будь-яким постом про місто, яке тоне в бруді, згадується Осадчий (міський голова Керчі з 1998 по 2014 рік Олег Осадчий. – Ред.)... Контекст – порівняли, зрозуміли, оцінили. Говоримо "за Осадчого" було краще, а маємо на увазі – "за України", – прокоментував він.

У Криму жителі поскаржилися на жахливе забруднення

У Криму жителі поскаржилися на жахливе забруднення

На скріншотах видно, як місцеві поскаржилися на засмічений пляж "Дружба".

"Мені набридло приходити з рукавичками, прибирати ці заслинені бички та інше л*йно... Туалет на "Дружбі" і зона для пікніків – окрема тема. Дорога до цього пляжу, де розташовані готелі, дитячий садок, КДМТУ (Керченський державний морський технологічний університет. – Ред.) – всі урни абсолютно пусті. У місті не вистачає прибиральників. Невже ми тонемо у власних відходах?" – написали користувачі.

У коментарях їм відповіли, що іншу владу, яка буде турбуватися про місто, як це робили українські чиновники, місцеві вже не знайдуть.

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"Всі, хто приходить у мери – заплановані сходи вище (ніхто не зацікавлений у піднесенні міста, а ось у відмиванні грошей – всі перші)", – підкреслили користувачі.

До іншого посту з фотографіями фонтану блогер також додав скріншоти коментарів обурених кримчан.

"Ось що не кажіть, а за влади Осадчого не було такого бруду і розрухи! І собі брав, і людям будував", "Хто тобі сказав, що їх (окупантів. – Ред.) кликали?" – зазначили вони.

У Криму жителі поскаржилися на жахливе забруднення

У Криму жителі поскаржилися на жахливе забруднення

Twitter/RoksolanaToday&Крим25%

У Керчі міський фонтан покрила цвіль

У Керчі міський фонтан покрила цвіль

Twitter/RoksolanaToday&Крим25%

Кримчани поскаржилися, що до приходу окупантів все було по-іншому

Кримчани поскаржилися, що до приходу окупантів все було по-іншому

Twitter/RoksolanaToday&Крим25%

Скріншот коментарів обурених користувачів

Скріншот коментарів обурених користувачів

Twitter/RoksolanaToday&Крим25%

У Керчі жителі поскаржилися на засмічений пляж

У Керчі жителі поскаржилися на засмічений пляж

Twitter/RoksolanaToday&Крим25%

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму громадські працівники, які в 2014 році підтримували "повернення в рідну гавань", на повний голос поскаржилися, як нова "влада" закручує гайки.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
23 года Украина бережно хранила советское наследие, не портя его всякими ремонтам бесполезными, а при оккупантах всё резко начало разваливаться.
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Исаев Максим
Исаев Максим
Ну кто бы сомневался, что при Украине лучше было... Поэтому крымчане по ночам собираются на кухнях и тихесенько-тихесенько (шоб оккупанты не почули) спивають "щеневмерла"...
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
К чему это?
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