"До чого тут Бабченко?" Адвокат Германа заявив про підготовку держперевороту в Україні

Росія готувала державний переворот в Україні, а підозрюваний в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман намагався допомогти спецслужбам запобігти спробам росіян.

Про це заявив в інтерв'ю "BBC Україна" адвокат Германа Євген Солодко.

"Та до чого тут Бабченко, хто такий Бабченко взагалі? Росіяни готували державний переворот. Що незрозуміло, це серйозно і важливо? І Герман хотів допомогти виявити їх і допомогти запобігти державному перевороту", - сказав захисник.

При цьому Солодко переконаний, що його підзахисний "здійснив подвиг".

Нагадаємо, на засіданні Шевченківського районного суду Києва Герман заявив, що насправді не готував замах на Бабченка, а брав участь у спецоперації Служби зовнішньої розвідки України щодо виявлення каналів фінансування російських диверсантів.

Увечері, 31 травня його заарештували на два місяці без права внесення застави. 1 червня стало відомо, що співробітники СБУ провели у Германа обшуки і вилучили телефон.