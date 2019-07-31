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Працював на ФСБ: СБУ викрила силовика-шпигуна

1.3т Читати матеріал російською

Співробітники контррозвідки СБУ викрили колишнього співробітника МВС України, який займався розвідувальної діяльності на шкоду державній безпеці нашої країни за завданням ФСБ РФ.

Оперативники української спецслужби встановили, що житель Запоріжжя, колишній працівник органів внутрішніх справ України, перебуваючи на тимчасово окупованій території АР Крим, був завербований співробітником ФСБ РФ.

Працював на ФСБ: СБУ викрила силовика-шпигуна

СБУ

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За завданням "куратора" агент через особисті зв'язки збирав розвідувальні відомості про суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в Запоріжжі. Отриману інформацію він передавав представнику іноземної спецслужби при виїзді на тимчасово окуповану територію АР Крим під приводом нібито вирішення сімейних питань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська контррозвідка затримала колишнього офіцера української міліції, який працював на Росію і за завданням ФСБ намагався влаштуватися в ізраїльську розвідку "Моссад".

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Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України ФСБ
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