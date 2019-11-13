"Працює спецназ": в ООС розповіли про "полювання" російських снайперів на Донбасі

Російські окупанти на Донбасі жодного дня не дотримуються режиму тиші й постійно здійснюють обстріли українських позицій. Більше того, вони відправляють у зону бойових дій снайперів-спецназівців, які постійно ведуть "полювання" на захисників України.

Про це у репортажі для "5 каналу" розповіли бійці Національної гвардії України, які несуть службу на передовій (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами військових, щоб убезпечити себе від "прильотів" окупантів, їм доводиться рити окопи на людський зріст зі складними переходами і тунелями під землею.

Наприклад, у жовтні позицію НГУ терористи спробували розбити потужним мінометним обстрілом і випустили міни 120 калібру. А на початку листопада вони влаштували нову провокацію.

"Десь 15 мін вони відправили, там були 12-ті впереміш і 82-гі, десь у районі 8-ої години вечора до 10-ї вони працювали, накривали, безуспішно, бо вони косі", – віджартовується боєць НГУ з позивним "Стрєл".

"Усі позиції, з яких по нас вівся вогонь, у нас під прицілом, тобто якщо по нас ведеться вогонь, то ми застосовуємо наші вогневі засоби, прикриваємо наших хлопців", – додав нацгвардієць "Арей".

Після відповіді з боку українських захисників терористи трохи притихли, однак воїни ООС наголошують, що втрачати пильність тут не можна ні на хвилину, адже навпроти цілодобово вартують професійні російські снайпери.

"Сюди приїздять російські снайпери-професіонали. Приїздять представники спецпідрозділів, вони зазвичай працюють вночі, вони використовують дуже дорогу техніку для нічного бачення, тепловізійну техніку. Тактика їхньої роботи – це така типова тактика російського спецназу. Ми все це вивчаємо і дуже добре розуміємо, хто стоїть проти нас", – запевняє "Арей".

Снайпер lastday.club

Боєць "Лакі" зі свого боку наголосив, що для протидії російським військовим злочинцям є комплекс контрснайперських заходів і спеціально навчені люди, які також працюють і усувають ворожих снайперів.

Крім того, українські Герої намагаються бити окупантам по нервах і проявом свого патріотизму. Так, щоранку над позиціями вони піднімають два прапори – синьо-жовтий і червоно-чорний – щоб нагадати росіянам та їхнім найманцям, на чиїй землі вони знаходяться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські захисники, які обороняють Новотошківське у Луганській області, розповіли, що російські війська на Донбасі обстрілюють позиції ЗСУ, прикриваючись місцевими жителями.

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