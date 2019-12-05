Пожежа в коледжі Одеси: з'явилися нові дані про постраждалих і ліквідацію НП

В Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу вранці 5 грудня рятувальники продовжують ліквідацію масштабної пожежі.

Про ситуацію на місці НП розповіла в ефірі ObozTV прес-секретар ГУ ДержНС України в Одеській області Ольга Сафронова.

"Всю ніч пожежно-рятувальні підрозділи працювали на пожежі. Досі проводяться роботи з ліквідації пожежі. Після цього почнуться роботи з розбору конструкції, щоб була можливість потрапити всередину слідчим і пошуковим групам. Там великі обвали від даху до нижніх поверхів", – повідомила Сафронова.

Представник обласної дитячої клінічної лікарні Володимир Басенко повідомив останні дані про стан постраждалих.

"Стан їх всіх стабільний. У всіх є отруєння продуктами горіння середнього ступеня тяжкості. В однієї дівчинки опіки 1-2 ступеня менше 5% поверхні тіла. У деяких є забої м'яких тканин. Тим, які стрибали, зробили УЗД внутрішніх органів. Пошкоджень паренхіматозних органів немає, переломів серйозних кісток також немає", – зазначив Басенко.

Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL:

масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу вранці 4 грудня. На момент пожежі в будівлі перебувало близько 400 осіб. В результаті НП загинула одна студентка, поранені – 29 осіб, місцезнаходження ще 13 – встановлюється.

пожежа набула подальшого розповсюдження на 4 поверхи з 6-ти. Вогонь було локалізовано на площі близько 4 тис. кв. м. За різними даними, від одної до чотирьох осіб вистрибнули з п'ятого поверху, рятуючись від вогню. Майже весь дах будівлі вигорів або обвалився.

5 і 6 грудня оголошено днями жалоби в Одесі.

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