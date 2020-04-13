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13 квітня • оновлено в 22:18
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Геращенко спростував чутки про пожежу під ЧАЕС: там нема чому горіти!

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Чутки про те, що вогонь в Чорнобильській зоні впритул підійшов до ЧАЕС і сховищ ядерних відходів, не відповідають дійсності.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. На підтвердження своїх слів він опублікував супутникові знімки місця розташування потенційно небезпечних об'єктів в зоні відчуження (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Спокій, тільки спокій! Ось так на знімку з космосу виглядає сховище відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Це величезна залізобетонна конструкція, обнесена парканом. Усередині ємності з монолітного залізобетону, в яких на сотні років будуть сховані радіоактивні відходи. Воно поки взагалі не заповнене відпрацьованим ядерним паливом з українських АЕС, які працюють", – запевнив Геращенко.

Геращенко спростував чутки про те, що вогонь дійшов до ЧАЕС і сховищ відходів

Геращенко спростував чутки про те, що вогонь дійшов до ЧАЕС і сховищ відходів

Facebook Антона Геращенка

Геращенко спростував чутки про те, що вогонь дійшов до ЧАЕС і сховищ відходів

Геращенко спростував чутки про те, що вогонь дійшов до ЧАЕС і сховищ відходів

Facebook Антона Геращенка

Що стосується СВЯП-1, на якому зберігається відпрацьоване ядерне паливо з зупиненої 2000 року Чорнобильської АЕС, то воно, за словами радника очільника МВС, знаходиться на території самої АЕС. Геращенко наголосив, що там зараз повністю безпечно і будь-які загоряння виключені.

"Сховище відпрацьованих ядерних відходів "Підлісне" також розташоване в безпечному щодо лісових пожеж місці й також є вогнетривкими залізобетонними конструкціями. Навколо сховища ліс був спеціально вирубаний, щоб уникнути загрози пожежі. До зелених насаджень відстань понад 100 метрів", – написав Геращенко, уточнивши, що пожежа, яка йшла в сторону сховища ядерних відходів "Підлісне", була погашена на далеких підступах ще вранці 13 квітня.

Як стверджує він, цю інформацію підтвердив і один з експертів, які будували СВЯП-2 і обслуговують СВЯП-1 з "Підлісним".

Геращенко спростував чутки про те, що вогонь дійшов до ЧАЕС і сховищ відходів

Геращенко спростував чутки про те, що вогонь дійшов до ЧАЕС і сховищ відходів

Facebook Антона Геращенка

Геращенко спростував чутки про те, що вогонь дійшов до ЧАЕС і сховищ відходів

Геращенко спростував чутки про те, що вогонь дійшов до ЧАЕС і сховищ відходів

Facebook Антона Геращенка

"Там не було чому б горіти, навіть якби там все залити напалмом!" – процитував слова співрозмовника Геращенко.

Намагаючись заспокоїти українців, він також зазначив, що ніякої зміни радіаційного фону ні на Чорнобильській АЕС, ні в зоні відчуження, ні за її межами не спостерігається. Адже, незважаючи на складні умови, пожежні роблять все, щоб не допустити розвитку гіршого сценарію.

"Гасіння лісових і болотних пожеж – одне з найскладніших завдань, особливо після сухої, безсніжної зими і цілого місяця без опадів. Традиційна технологія гасіння лісових пожеж не завжди може бути застосована в Чорнобильській зоні відчуження", – пояснив радник очільника МВС.

За його словами, зазвичай ліс або луки, що палають, обкопують траншеями або орють потужними плугами, оголивши вологий грунт. Але у випадку з зоною відчуження цього робити якраз не рекомендується або робиться не скрізь, де це можливо. Адже радіоактивні частинки можуть таким чином бути вилучені з-під землі, де вони знаходяться вже 34 роки.

Геращенко спростував чутки про те, що вогонь дійшов до ЧАЕС і сховищ відходів

Геращенко спростував чутки про те, що вогонь дійшов до ЧАЕС і сховищ відходів

Facebook Антона Геращенка

Геращенко спростував чутки про те, що вогонь дійшов до ЧАЕС і сховищ відходів

Геращенко спростував чутки про те, що вогонь дійшов до ЧАЕС і сховищ відходів

Facebook Антона Геращенка

"Рятувальники гасять пожежу з використанням авіації, скидаючи сотні тон води з неба. Але цього поки не достатньо, щоб загасити всі осередки займання. Завдання рятувальників – перешкоджати поширенню пожежі на об'єкти критичної інфраструктури. І вони впораються з цим завданням!" – запевнив Геращенко.

Оприлюднену ним інформацію підтвердили і в ДСНС України. Там закликали громадян не вірити фейковим повідомленням у ЗМІ і соцмережах і запевнили, що радіаційний фон в Києві та Київській області не перевищує допустимі норми.

"Зараз загрози для ЧАЕС, сховищ відпрацьованого палива та інших критичних об'єктів в зоні відчуження немає", – сказав директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Володимир Демчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • член громадської ради в Державному агентстві України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко заявив, що ситуація з пожежами в Чорнобильській зоні критична.

  • За його словами, вогонь вже дістався Прип'яті і знаходиться в двох кілометрах навпростець від сховищ радіоактивних відходів "Підлісний" і від самої ЧАЕС.

  • Там розташовані найбільш високоактивні радіаційні відходи всієї Чорнобильської зони.

  • А співробітниця "Енергоатому" Наталія Дегтяренко показала страшні кадри пожежі, яка вже впритул підійшла до конфайнменту.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Пожежа в зоні ЧАЕС
Особа
Антон Геращенко
Місце
Україна
Тег
Міністерство внутрішніх справ України
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Ну, раз так, пусть горит тогда!
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Sagan Oleg
Sagan Oleg
Слава советнику министра внутренних дел Украины Антону Геращенко .За атомную энергетику мы спокойны.Как и за все то , что он возглавлял.
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4
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А в качестве доказательств скриншоты с гуглмапс? Он наверно думает что этот сервис в режиме онлайн действует?) https://prnt.sc/rymnv5 https://prnt.sc/rymp6y
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