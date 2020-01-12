''Навіть підсклянники зникли'': чому скандальні поїзди з Росії ходять до Криму напівпорожніми

Незважаючи на пафосне відкриття Росією залізничного сполучення з окупованим Кримом, потяги на півострів ходять нечасто. Причин цьому багато.

Пасажирів відлякують високі ціни, довга дорога, а також низький туристичний сервіс. Як працюють кримські потяги зараз і що про них думають місцеві жителі – у матеріалі OBOZREVATEL.

Перевозять повітря

Перший потяг із Росії на анексований півострів вирушив ще за тиждень до новорічних свят. Розраховували, що росіяни зажадають провести канікули у Криму. Проте надії не справдилися.

Потяги з Росії ходять по мосту порожніми Известия

На сайті замовлення залізничних квитків на 30 січня у потязі "Таврія" рейсом Москва – Сімферополь 509 вільних місць. Ціна квитка в купе – 3679 рублів (1533 грн), люкс – 11533 руб (4805 грн).

biletix.ru

На потяг із Санкт-Петербурга до Сімферополя на 29 січня – 477 вільних місць. Ціна квитка: плацкарт 4090 руб. (1 704 грн), купе – 4594 руб. (1914 грн).

biletix.ru

На найближчі дати картина практично така сама. Наприклад, на 19 січня з Москви до Сімферополя 523 вільних місця, а з Пітера до Сімферополя на цей самий день – 307 місць. Фактично потяги щодня перевозять по мосту повітря.

biletix.ru

biletix.ru

Щоправда, багатьох туристів відлякує як тривала подорож залізницею, так і ціна. Наприклад, поїздка із Пітера до Сімферополя затягнеться на 1 день і 17 годин, а політ на літаку – 3,5 години. І вартість перельоту 19 січня з Петербурга до Сімферополя – від 3714 руб (1547 грн), а проїзд потягом на ту саму дату – 4090 руб (1 704 грн) за плацкарт.

avia.tutu.ru

"Я просто порівняла ціни на подорож потягом і політ на літаку. І жахнулася. Це ж як треба зневажати туристів, щоб вважати їх ідіотами. Півтори доби труситися в задушливому потязі з онуком, з усіма принадами туалетів, сусідів, тісноти та ін. Лише заради того, щоби сфотографувати море з мосту. І заплатити за таке задоволення ті самі гроші, що й за політ. Звісно, ми вибрали літак", – розповідає OBOZREVATEL Євгенія Краснова із Санкт-Петербурга, яка їздила в січні погостювати до сестри у Криму.

Щоправда, прихильники Кримського мосту запевняють, що для них поїздка довжиною в 40 годин потягом – суцільне задоволення. Вони це аргументують пейзажами за вікном потяга, чистими вагонами, і навіть фірмовими підсклянниками. Проте дехто зазначає, що після першого рейсу ці підсклянники вже зникли.

Офіційний перевізник запевняв, що на новорічні свята їхніми потягами до Криму їздили бабусі з онуками і студенти ЖЖ

"Підсклянники закінчилися, але це не біда, обіцяли, що їх іще виготовлять. Зате тут можна замовити їжу, і не треба тягнути з собою сумки з продуктами. Шкода тільки, що їжу потягом не розвозять, треба йти у вагон-ресторан", – ділиться враженням кримчанка Власта, що задля задоволення проїхалася потягом по мосту.

Фірмові підсклянники швидко закінчилися Керч ФМ

Сподіваються на невибагливих туристів

Самі кримчани сподіваються, що до них влітку нарешті потягнуться відпочивальники без автомобілів. "Може машин на вулицях стане менше. А то вони їдуть по цьому мосту на своїх автомобілях, а ставити їх тут, на наших вуличках, нема де. Через це постійні скандали. У мене син працює водієм на вантажівці, він пізно повертається на своєму авто додому і навіть під'їхати до будинку не може – вся вузька вуличка заставлена. До мордобою вже доходило", – скаржиться OBOZREVATEL господиня апартаментів з Алушти.

Жителі Ялти також скаржилися на те, що влітку вони не можуть навіть до пляжу підійти – скрізь стоять авто туристів. "І двори теж у машинах. Ні сміттєвози, ні "швидка", ні пожежна проїхати не можуть. І все через те, що вони їдуть на машинах сюди", – висловлює обурення OBOZREVATEL пенсіонер із Ялти Семен Карасьов.

Щоправда, ненав'язливий кримський сервіс може відлякати заможних туристів, які не захочуть ні літаком, ні потягом діставатися до півострова.

Пенсіонерка розцілувала поїзд до Криму Скрін відео

"Я ще думала поїхати з дітьми в Пітер на кілька днів під час канікул, а потім махнути на тиждень до Криму, повітрям подихати. Хотіла замовити хороший готель з басейном у Ялті. Знайшла на букінгу, замовила, отримала номер замовлення. А потім вирішила перевірити про всяк випадок, побоюючись кримського сервісу.

І як у воду дивилася. Додзвонитися перед Новим роком у готель та ще проблема. Вдалося зв'язатися години через три. З'ясувалося, що ніякого мого замовлення у них немає. "Який букінг?" – здивувалася дівчина. Виявилося, у них уже все заброньовано. Так і зірвалася наша поїздка", – розповіла OBOZREVATEL мешканка Підмосков'я Анастасія Огаркова.

А господарі апартаментів і бунгало в цьому сезоні вже збираються підвищувати ціни на житло. Вони вважають, що попит буде високим.

"На жаль, господарі кімнат, літніх будиночків не розуміють, що гроші треба вкладати у комфорт. Кондиціонер, санвузол для кожної кімнати, бойлер для гарячої води – це вже елементарні вимоги відпочивальників. Для заощадливих туристів потрібна плита і стіл, щоб вони могли готувати. А кримчани так само продовжують економити. Ліжко, стілець – це все, що вони можуть запропонувати. І зараз ще збираються на 10-15% підвищити ціни.

Я продзвонював тих, із ким працюю. Деякі обіцяли переобладнати житло, але нічого не роблять. Вважають, що з відкриттям залізничного сполучення до них і так потягнуться небагаті росіяни, невибагливі щодо побуту. Поживемо – побачимо, звісно, але це неправильно", – вважає кримський ріелтор Віктор.

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Скрін

"На жаль, приклади хорошого і розумного сервісу на півострові можна перерахувати по пальцях. Це стосується навіть дорогих готелів, я вже не кажу про невеликі. Тому потенційні туристи обирають Кіпр, Туреччину. І залізничне сполучення навряд чи покращить ситуацію. Кримчани вважають, що якщо є відпочивальники, то можна нічого не робити, тільки отримувати гроші", – обурюється ріелторка Елеонора.

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