"Потрібно будувати нові позиції!" На Донбасі помітили тривожний знак розведення сил

Розведення сил на Донбасі може призвести до небезпечної ситуації, оскільки є дані про те, що бойовики концентрують свої сили саме поблизу цих ділянок.

Про це заявив військовий оглядач Михайло Жирохов, пише "Апостроф". За його словами, українській армії треба готувати нові фортифікаційні споруди на місці своїх майбутніх позицій.

"Я не дуже здивуюся, якщо під час зустрічі у "нормандському форматі" відбудеться локальне загострення. Так само було і в лютому 2015 року, коли Дебальцеве воювало, а на цьому тлі тривали Мінські переговори", – зазначив він.

Розведення військ на Донбасі RT

Експерт побоюється, що розведення переросте у повзучу окупацію.

"Бойовики зараз вішають собі наклейки СЦКК – Спільного центру контролю за припиненням вогню. Раніше він був українсько-російський, але з 2017 року РФ вийшла з нього, її місце посіли так звані ДНР і ЛНР. Але Україна не визнає їхньої участі у СЦКК, вони самі все вирішили замість росіян, вивішують блакитний прапор з білими буквами, мовляв, ось ми знаходимося в ролі буфера між сторонами", – підкреслив Жирохов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після розведення військ біля Станиці Луганській і Золотого аналогічна процедура має відбутися в районі населеного пункту Петровське. Однак після обстрілу з боку терористів "ДНР" українська сторона виступила з жорсткою заявою.

Спочатку в Петровському розведення мало стартувати 4 листопада.

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