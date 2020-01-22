"Потрібна деескалація": Загороднюк розповів, чого чекають жителі Донбасу від України

Населення Донбасу в першу чергу чекає від України закінчення бойових дій і забезпечення економічного зростання свого регіону.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк в інтерв'ю Інтерфакс-Україна. Він також підкреслив, що держава повинна прямувати своїм шляхом, мета якого –закінчення війни дипломатичними методами, і не звертати з нього за жодних обставин.

"Я спілкувався з місцевим населенням в районах проведення операції Об'єднаних сил. Без протоколу, так би мовити. Насправді їм потрібна деескалація, наскільки це взагалі можливо, і будь-яке економічне зростання. Тому що там економічна депресія, реально дуже важка ситуація. А без економічного зростання всі наші політичні спроби будуть серйозно гальмуватися. Тобто економіка – це важлива частина стратегії. Це не військова частина, але з точки зору безпеки і оборони без економіки ніяк", – впевнений міністр оборони.

Що стосується ідей відновлення торгових відносин і залізничного сполучення між вільною Україною і тимчасово окупованими територіями, то Загороднюк підкреслив, що кожен з пунктів вимагає окремого підходу. За його словами, про залізничне сполучення поки рано говорити, оскільки питання ще вивчається. Торгівля ж, вважає Загороднюк, на державному рівні поки неможлива.

Жителі Донбасу

"Відновлення не розглядається в наших стратегічних інтересах. Тому що ми, в першу чергу, дивимося з точки зору загроз, ризиків. Щодо гуманітарної складової – абсолютно ніяких проблем. Навпаки – вона повинна бути. Тому що, дійсно, люди, які живуть на тій стороні, повинні бачити, що ми їх чекаємо", – пояснив міністр оборони.

"Звичайно, я не кажу про тих людей, які здійснювали або здійснюють досі злочини (а це відбувається кожен день) – я маю на увазі звичайних мирних людей. Але які можуть бути відносини з терористичними утвореннями?" – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Загороднюк заявив, що Україна виступає проти повного розведення сил і засобів по всій лінії розмежування на Донбасі, оскільки це суперечить Мінським угодам і призведе до заморожування конфлікту.

Також він поділився планами щодо реформування ЗСУ. Міністр зазначив, що його відомство хоче змінити структуру армії так, щоб "перекинути" посади в бойові частини.

Раніше Загороднюк повідомив, що в січні 2020 року в Україні почалося впровадження перших дорожніх карт ЗСУ на стандарти НАТО.

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