"Попросили самі": у "ДНР" висловилися про обмін беркутівців

Сім'ї колишніх спецназівців "Беркута", яких підозрюють в розстрілах Небесної Сотні, а також фігурантів справи про події 2 травня в Одесі нібито самостійно попросили терористів "ДНР", щоб ті включили згаданих осіб до списків на обмін полоненими.

Про це заявила так звана "омбудсменка ДНР" Дар'я Морозова в ефірі пропагандистського російського телебачення, передають "Новости Донбасса".

Ексберкутівці "Громадське"

"Їх родичі – беркутівців і одеситів – звернулися до нас із заявою, з проханням звільнити цих людей", – сказала посіпака окупантів.

Морозова нагадала, що ці люди вже кілька років знаходяться під вартою в якості підозрюваних. "Ми вважаємо, що вони такі ж постраждалі, як і ми", – цинічно висловилася представниця терористів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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