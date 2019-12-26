"Попросили самі": у "ДНР" висловилися про обмін беркутівців

Сім'ї колишніх спецназівців "Беркута", яких підозрюють в розстрілах Небесної Сотні, а також фігурантів справи про події 2 травня в Одесі нібито самостійно попросили терористів "ДНР", щоб ті включили згаданих осіб до списків на обмін полоненими.
Про це заявила так звана "омбудсменка ДНР" Дар'я Морозова в ефірі пропагандистського російського телебачення, передають "Новости Донбасса".
Ексберкутівці
"Громадське"
"Їх родичі – беркутівців і одеситів – звернулися до нас із заявою, з проханням звільнити цих людей", – сказала посіпака окупантів.
Морозова нагадала, що ці люди вже кілька років знаходяться під вартою в якості підозрюваних. "Ми вважаємо, що вони такі ж постраждалі, як і ми", – цинічно висловилася представниця терористів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Тристороння контактна група в Мінську домовилася про умови обміну полоненими до кінця 2019 року.
У суспільстві поширилася інформація про те, що українська сторона нібито планує передати терористам "Л/ДНР" в процесі обміну полоненими колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у розстрілі активістів на Інститутській 20 лютого 2014 року.
Зокрема, мова йшла про Олега Янішевського, Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Сергія Тамтуру і Олександра Маринченка. Перед цим останнього навіть відпустили з СІЗО під домашній арешт.
Після цього громадська організація "Сім'я героїв Небесної сотні" звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом не допустити видачі в рамках обміну полоненими ексберкутівців, підозрюваних у вбивстві 48 осіб на Майдані у 2014 році.
На скандал відреагував адвокат Валентин Рибін і заявив, що Україна викреслила зі списку на обмін трьох ексбійців батальйону спецпризначення "Беркут", які знаходяться в СІЗО.
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