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26 грудня • оновлено в 12:34
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/ Розслідування

"Попросили самі": у "ДНР" висловилися про обмін беркутівців

1.9т
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Сім'ї колишніх спецназівців "Беркута", яких підозрюють в розстрілах Небесної Сотні, а також фігурантів справи про події 2 травня в Одесі нібито самостійно попросили терористів "ДНР", щоб ті включили згаданих осіб до списків на обмін полоненими.

Про це заявила так звана "омбудсменка ДНР" Дар'я Морозова в ефірі пропагандистського російського телебачення, передають "Новости Донбасса".

Ексберкутівці

Ексберкутівці

"Громадське"

"Їх родичі – беркутівців і одеситів – звернулися до нас із заявою, з проханням звільнити цих людей", – сказала посіпака окупантів.

Морозова нагадала, що ці люди вже кілька років знаходяться під вартою в якості підозрюваних. "Ми вважаємо, що вони такі ж постраждалі, як і ми", – цинічно висловилася представниця терористів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Обмін полоненими Трагедія 2 травня в Одесі Розстріли на Майдані
Місце
Україна
Теги
ДНР терористи "ДНР" Беркут
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фил филька
фил филька
когда граждан одной страны меняют на граждан этой же страны это агрессия другой страны! вы спросите где логика, а я вам скажу - спросите у псевдопатриотической шелупени)))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
люди шестой год сидят, а следствие не проводится, "демократия" и "европа" по-украински, что вы хотите?
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Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Zhikharev Dmitry, Мы хотим смерти северных Аленей.
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