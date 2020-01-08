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8 січня • оновлено в 13:00
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/ Розслідування

"Помилка пілотів мінімальна": в МАУ прокоментували катастрофу в Ірані

33.3т
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Український літак авіакомпанії МАУ, який розбився вранці 8 січня під Тегераном (Іран), встиг набрати висоту 2 400 м перед катастрофою. Тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.

Про це під час брифінгу 8 січня заявив віцепрезидент із льотної роботи МАУ Ігор Сосновський (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Гапоненко Володимир – командир, 11 600 годин нальоту. Майже весь наліт на Boeing 737. 5,5 тисячі командирського нальоту. Наумкін Олексій – інструктор на літаку, який перебував як посилений екіпаж, – 12 000 годин нальоту. 6 600 як КПС на 737. Другий пілот Хоменко Сергій – 7 600 годин нальоту на літаку 737", – розповів він про загиблих асів.

Катастрофа літака МАУ в Тегерані

Катастрофа літака МАУ в Тегерані

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"З огляду на складність самого рейсу, його тривалість, на літаку був посилений екіпаж. Відпочивав у готелі Тегерана перед вильотом. Знаючи, що Тегеран не є простим аеропортом, наші всі підготовки всього льотного складу 737 останні кілька років проводяться винятково в аеропорту Тегерана. Тому в процесі перевірок визначається майстерність льотчиків саме для того, щоб оцінити їхні дії в аварійній ситуації. Маючи дані, що літак набрав 2 400 м висоту, помилка екіпажу мінімальна", – додав Сосновський.

Зі свого боку технічний директор МАУ Олександр Шапієв уточнив, що літак, який розбився, був абсолютно новим. Він був закуплений безпосередньо у заводу Boeing у 2016 році. Останню перевірку проходив 6 січня. Жодних зауважень за її підсумками не надходило. "Літак був справний, від екіпажу не було претензій", – сказав він.

Також президент МАУ Євген Дихне закликав коментувати тільки перевірену інформацію з поваги до людей, які були на борту лайнера.

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"Я висловлюю глибокі співчуття сім'ям загиблих, всім людям, яким вони були дорогі. Це був один з найкращих наших літаків", – сказав він зі сльозами на очах.

Також Дихне додав, що через трагедію компанією ухвалене рішення скасувати на невизначений термін польоти в Тегеран. За його словами, спеціальний орган розслідування створить комісію для роботи на місці катастрофи. У ньому братиме участь і МАУ.

В авіакомпанії підтвердили, що, за попередніми даними, на борту загинуло 167 пасажирів, двоє з яких – громадяни України, і 9 членів екіпажу (також українці).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", на борту якого перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

  • Попередньо встановлено, що тіла загиблих у катастрофі українського лайнера Boeing 737, який впав біля аеропорту Тегерана, буде складно впізнати через високий ступінь пошкоджень.

  • Рятувальники виявили чорну скриньку українського літака Boeing 737, який розбився одразу після злету.

  • Президент України Володимир Зеленський прокоментував падіння українського літака МАУ в Ірані.

  • В Ірані назвали "офіційну" причину аварії літака МАУ.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран Тегеран
Тег
МАУ
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Bogdanov Igor
Bogdanov Igor
Скорее всего сбой в работе техники. Техническая неисправность.
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руденко юрий
руденко юрий
Расследование причин таких аварий происходит по году и более .Будет работать Межгосударственная комиссия, версий много, п..доболов еще больше. Жалко людей, людей, которых вперед вели дела .Пусть земля будет им пухом, хотя она их и убила.
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Яшина Юля
Яшина Юля
Большинство стран прекратили перелеты через Иран. Но не МАУ! Жажда наживы Коломойши! Вот и Вовочка "визит" прервал. Вот же обстоятельства случились... Никто не искал смерти, бедные люди кто погибли... Пусть земля будет пухом... Зе і Коломойшу на гілляку!!!
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