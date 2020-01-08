"Помилка пілотів мінімальна": в МАУ прокоментували катастрофу в Ірані

Український літак авіакомпанії МАУ, який розбився вранці 8 січня під Тегераном (Іран), встиг набрати висоту 2 400 м перед катастрофою. Тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.

Про це під час брифінгу 8 січня заявив віцепрезидент із льотної роботи МАУ Ігор Сосновський (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Гапоненко Володимир – командир, 11 600 годин нальоту. Майже весь наліт на Boeing 737. 5,5 тисячі командирського нальоту. Наумкін Олексій – інструктор на літаку, який перебував як посилений екіпаж, – 12 000 годин нальоту. 6 600 як КПС на 737. Другий пілот Хоменко Сергій – 7 600 годин нальоту на літаку 737", – розповів він про загиблих асів.

Катастрофа літака МАУ в Тегерані

"З огляду на складність самого рейсу, його тривалість, на літаку був посилений екіпаж. Відпочивав у готелі Тегерана перед вильотом. Знаючи, що Тегеран не є простим аеропортом, наші всі підготовки всього льотного складу 737 останні кілька років проводяться винятково в аеропорту Тегерана. Тому в процесі перевірок визначається майстерність льотчиків саме для того, щоб оцінити їхні дії в аварійній ситуації. Маючи дані, що літак набрав 2 400 м висоту, помилка екіпажу мінімальна", – додав Сосновський.

Зі свого боку технічний директор МАУ Олександр Шапієв уточнив, що літак, який розбився, був абсолютно новим. Він був закуплений безпосередньо у заводу Boeing у 2016 році. Останню перевірку проходив 6 січня. Жодних зауважень за її підсумками не надходило. "Літак був справний, від екіпажу не було претензій", – сказав він.

Також президент МАУ Євген Дихне закликав коментувати тільки перевірену інформацію з поваги до людей, які були на борту лайнера.

"Я висловлюю глибокі співчуття сім'ям загиблих, всім людям, яким вони були дорогі. Це був один з найкращих наших літаків", – сказав він зі сльозами на очах.

Також Дихне додав, що через трагедію компанією ухвалене рішення скасувати на невизначений термін польоти в Тегеран. За його словами, спеціальний орган розслідування створить комісію для роботи на місці катастрофи. У ньому братиме участь і МАУ.

В авіакомпанії підтвердили, що, за попередніми даними, на борту загинуло 167 пасажирів, двоє з яких – громадяни України, і 9 членів екіпажу (також українці).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", на борту якого перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

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