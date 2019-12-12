Поліція нагрянула з обшуками до активіста Майдану: перші подробиці

Поліція прийшла з обшуками до активіста Майдану Євгена Акастьолова.

Про це чоловік особисто повідомив на своїй сторінці в Facebook пізно ввечері у четвер, 12 грудня. "У мене вдома поліція, буде обшук", – повідомив він.

Незабаром про це також написала його дружина Наталя: "Я в шоці! До нас ломиться поліція в двері! Що відбувається в країні?"

Відзначимо, Акастьолов є другом Юлії Кузьменко, яка підозрюється в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Євген Акастьолов з прізвищем "Дев'ятка" був одним з сотників Майдану, який керував обороною на вулиці Інститутській взимку 2014 році.

Чоловік є власником парку "Лазалка", а також компанії "Альпіна парк", яка виробляє мотузкові парки.

Євген Акастьолов facebook.com/evgeniy.akastiolov

Євген Акастьолов facebook.com/evgeniy.akastiolov

Євген Акастьолов facebook.com/evgeniy.akastiolov

Євген Акастьолов facebook.com/evgeniy.akastiolov

Євген Акастьолов facebook.com/evgeniy.akastiolov

Як писав OBOZREVATEL, поліція у четвер, 12 грудня, затримала підозрюваних в убивстві журналіста Павла Шеремета. Звинувачення пред'явили відразу декільком волонтерам і ветеранам АТО.

Правоохоронці оприлюднили записи телефонних розмов фігурантів справи. Також слідство вказує, що група хотіла вчинити теракти в Києві.

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