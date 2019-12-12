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13 грудня • оновлено в 02:24
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Поліція нагрянула з обшуками до активіста Майдану: перші подробиці

3.2т
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Поліція прийшла з обшуками до активіста Майдану Євгена Акастьолова.

Про це чоловік особисто повідомив на своїй сторінці в Facebook пізно ввечері у четвер, 12 грудня. "У мене вдома поліція, буде обшук", – повідомив він.

Незабаром про це також написала його дружина Наталя: "Я в шоці! До нас ломиться поліція в двері! Що відбувається в країні?"

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Відзначимо, Акастьолов є другом Юлії Кузьменко, яка підозрюється в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Євген Акастьолов з прізвищем "Дев'ятка" був одним з сотників Майдану, який керував обороною на вулиці Інститутській взимку 2014 році.

Чоловік є власником парку "Лазалка", а також компанії "Альпіна парк", яка виробляє мотузкові парки.

Євген Акастьолов

Євген Акастьолов

facebook.com/evgeniy.akastiolov

Євген Акастьолов

Євген Акастьолов

facebook.com/evgeniy.akastiolov

Євген Акастьолов

Євген Акастьолов

facebook.com/evgeniy.akastiolov

Євген Акастьолов

Євген Акастьолов

facebook.com/evgeniy.akastiolov

Євген Акастьолов

Євген Акастьолов

facebook.com/evgeniy.akastiolov

Як писав OBOZREVATEL, поліція у четвер, 12 грудня, затримала підозрюваних в убивстві журналіста Павла Шеремета. Звинувачення пред'явили відразу декільком волонтерам і ветеранам АТО.

Правоохоронці оприлюднили записи телефонних розмов фігурантів справи. Також слідство вказує, що група хотіла вчинити теракти в Києві.

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Читайте всі новини по темі "Вбивство Павла Шеремета" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вбивство Павла Шеремета
Місце
Україна Київ
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Щемись, крестись и пукай, майданная шyшера! Ваше время прошло! Придётся отвечать за свои преступления!
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Добрыня .
Добрыня .
Кристина Стефанова, Чё тролль, опять ночью к холодильнику за колбасой ходил и решил чё нить ляпнуть на Обозе? Ой смотри, не уснёшь теперь, метеоризм замучает.
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