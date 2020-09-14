Поклонська поскаржилася ООН на Україну через посуху в Криму

Колишня "прокурорка" тимчасово окупованого Криму, а нині депутатка нелегітимної Держдуми Росії Наталія Поклонська поскаржилася в ООН на брак прісної води на півострові нібито через Україну.

Як повідомило пропагандистське російське видання РИА Новости, Поклонська відправила свої претензії верховній комісарці з прав людини ООН Мішель Бачелет. У матеріалах спільниця окупантів звинуватила Україну в нібито "незаконному" перекритті Північно-Кримського каналу.

Поклонська заявила, що наша країна як держава-член ООН нібито не мала права перекривати об'єкт, який живиться від "міжнародної ріки Дніпро". За словами колаборантки, канал був основним джерелом прісної води для населення Криму і Севастополя і забезпечував 85% потреб людей у чистій і безпечній питній воді.

Поклонська обурилася через те, що його перекриття призвело до спустошення водосховищ, перебоїв у водопостачанні міст і районів, засолення грунтів і нібито створило реальну загрозу життю і здоров'ю населення півострова, а також екології частини Південно-Східної Європи.

Підсумовуючи, Поклонська закликала верховну комісарку з прав людини ООН засудити "злочинні", на її думку, дії України й домогтися відновлення функціонування Північно-Кримського каналу.

Крім того, скандальну представницю окупантів обурила позиція України з приводу того, що країна, яка захопила чужу територію, повинна повністю відповідати за її життєзабезпечення.

За словами Поклонської, заклик України до Росії самостійно вирішувати питання доступу до прісної води нібито є "шантажем і сильно нагадує поведінку звичайного злодія на лаві підсудних з невдалим адвокатом".

Нагадаємо, що вищевказаний ресурс РИА Новости не раз був помічений за розповсюдженням фейків, які грають на руку Кремлю.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше росЗМІ запустили фейк про те, що представниця Управління Верховного комісара ООН з прав людини Елізабет Тросселл нібито сказала, що за забезпечення жителів окупованого Криму питною водою повинні відповідати як Україна, так і Росія.

Однак в МЗС України спростували це інформаційне вкидання. Виявилося, що російські пропагандисти спотворили позицію ООН.

Насправді було сказано, що РФ як окупаційна влада несе головну відповідальність за забезпечення доступу до води осіб, які перебувають під захистом.

Тим часом Поклонська вважає, що в ООН її скарги нібито офіційно сприйняли як позицію "представниці кримчан в російському парламенті".

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