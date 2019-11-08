Після пекельного обстрілу: в ОС зробили несподівану заяву про відведення військ

Терористи "ДНР" не підтвердили наміри розвести сили на Донбасі в районі Петрівського. Водночас українська сторона заявила про повну готовність до старту.

Про це повідомив командувач Операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко. Він додав, що українська сторона може почати відведення сил о 12:00, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ця дата визначена з урахуванням останнього порушення режиму тиші на цій ділянці, яке було зафіксовано 30 жовтня цього року", – заявив Кравченко.

Командувач ООС зазначив, що протилежна сторона наразі не підтвердила готовність. "4 листопада вони були готові, а сьогодні – ні. Висновки можна зробити однозначно", – додав Кравченко.

ATR

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський розповів про досягнення Донбасу після відводу військ.

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