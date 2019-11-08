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8 листопада • оновлено в 11:05
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/ Розслідування

Після пекельного обстрілу: в ОС зробили несподівану заяву про відведення військ

12.8т Читати матеріал російською

Терористи "ДНР" не підтвердили наміри розвести сили на Донбасі в районі Петрівського. Водночас українська сторона заявила про повну готовність до старту.

Про це повідомив командувач Операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко. Він додав, що українська сторона може почати відведення сил о 12:00, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ця дата визначена з урахуванням останнього порушення режиму тиші на цій ділянці, яке було зафіксовано 30 жовтня цього року", – заявив Кравченко.

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Командувач ООС зазначив, що протилежна сторона наразі не підтвердила готовність. "4 листопада вони були готові, а сьогодні – ні. Висновки можна зробити однозначно", – додав Кравченко.

Після пекельного обстрілу: в ОС зробили несподівану заяву про відведення військ

ATR

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський розповів про досягнення Донбасу після відводу військ.

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Теми
Війна на Донбасі Відведення військ на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Генеральний штаб ЗСУ
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Разводят
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Напомню ополченцы не нарушали минских договоренностей и не захватывали жабьими прыжками серую зону как это делали каратели ПОЭТОМУ НЕТ НИКАКОГО РАЗВЕДЕНИЯ ВОЙСК ЕСТЬ ОТВОД ВОЙСК УКРАИНСКИХ КАРАТЕЛЕЙ ..
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5
5
Музыра Валерий
Музыра Валерий
Голованов Сергей, нет, они там жопой рождённые все такие.
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1
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Bладимир Ильич, Ой дурак!!!!!!!!!!! Вас на россии мчем то облучают?!?
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3
0
Аполлон Бeзoбразов
Аполлон Бeзoбразов
Так "После адского обстрела" или "Эта дата определена с учетом последнего нарушения режима тишины на этом участке, которое было зафиксировано 30 октября"?
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Аполлон Бeзoбразов, зачем искать логику в заявлениях мaйдayнoв?
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3
5

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