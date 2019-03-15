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Пішов проти Путіна? Ватажок Криму проколовся з "референдумом"

4.3тЧитати матеріал російською

Кримчани, якщо знадобиться, тисячу разів готові підтвердити своє право жити "на історичній батьківщині – в Росії".

Таку заяву зробив ватажок анексованого півострова Сергій Аксьонов на мітингу, присвяченому "возз'єднанню півострова з Росією", пише "РИА Новости".

"П'ять років пролетіли як один день. Ми відзначаємо перше п'ятиріччя повернення Республіки Крим на історичну батьківщину, до рідного дому, в Росію. Пройшли важкий шлях, але впевнений, що скільки треба було б разів, повторили б це тисячу разів", – сказав Аксьонов.

Сергій Аксьонов

Сергій Аксьонов

"РИА Новости"

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Цікаво, що висловивши таке бажання, Аксьонов нібито пішов проти президента Росії Володимира Путіна, який раніше висловлювався категорично проти повторного "референдуму" в Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з опитуванням, приблизно половина росіян вважає, що анексія Криму негативно вплинула на міжнародне становище Російської Федерації.

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Тема
анексія Криму
Особа
Сергій Аксьонов
Місце
УкраїнаСімферополь
Тег
Новини Росії
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Даешь референдум!
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