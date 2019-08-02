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"Пішли б в Україну!" Окупанти влаштували нову підлість жителям Криму

1.3т Читати матеріал російською

В окупованому Криму розгорівся гучний скандал: жителям селища Приємне побачення перекрили воду через неіснуючі борги, а місцева "влада" тільки розводить руками. У мережі розгромили ситуацію і відзначили, що кримчани вже шкодують, що підтримали окупантів.

Проросійське видання ForPost написало, що так зване ДУП РК "Вода Криму" повідомило про нібито заборгованість кооперативу "Союз", що перевищує 5 млн рублів і накоплювалася два з половиною роки.

"Люди в глухому куті, не знають, що робити. У нас вже була "швидка", люди набирають воду, хто де може, хто в місто з баками їздить, хто ходить з пляшками до тих з кооперативу, у кого вода є", – розповіли кримчани.

Вода

Вода

Агенство Минск-новости

Жителі звинувачують голову правління "Союзу" яка, за їхніми словами, збирає гроші готівкою, але до банку доводить не повну суму. Вони відзначили, що в поліції і прокуратурі сказали, що не можуть нічим допомогти, і закрили на це очі.

Сама ж голова Наталія Констинченко запевнила, що нібито у всьому винна зношеність трубопроводів і великі водовтрати всередині кооперативу.

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Як пояснила представник "Води Криму", заборгованість наче б то збиралася поступово і на перші повідомлення ніхто не реагував: в результаті, підприємству довелося вдатися до "крайніх заходів".

Також вона зазначила, що підприємство піде на тимчасові домовленості. Але виходячи з них кримчанам все ж доведеться заплатити за борг, який з'явився нізвідки: крім поточних витрат, вони будуть оплачувати по 200 тис. руб. на місяць за заборгованість.

У мережі користувачі бурхливо відреагували на ситуацію. Блогер під ніком "Крымский бандеровец" опублікував на своїй сторінці в Twitter пост.

"Крим. Тисячі дачників в Бахчисарайському районі окупанти залишили без води. Люди не можуть ані приготувати їжу, ані помитися, ані полити городи. Окупанти говорять, що у людей борги, але ті свої рахунки оплачували вчасно. Про водоцид скабєєви-кисельови будуть скиглити?", – написав він.

Користувачі почали гостро коментувати пост, зазначивши, що кримчани вже шкодують, що підтримали російську "владу" на півострові.

"Кримчани вже пошкодували про свій вибір. Зараз при чесному голосуванніщонайменше 85% пішли б в Україну", "Камені з неба, отримайте", – прокоментували ситуацію в мережі.

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Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму окупаційна влада склала графік подачі води для жителів сільської місцевості в районі Алушти.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Крим без води
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