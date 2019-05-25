Підтримував Майдан: спливло несподіване відео з ватажком терористів "ЛНР"

Глава так званої Народної Ради "ЛНР" Денис Мірошниченко в 2013 році публічно виступав за євроінтеграцію України та європейські цінності.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив український журналіст Денис Казанський. Він поділився відеофрагментами інтерв'ю Мірошниченка восени 2013-го і 2018 року.

"Тепер розповідає, що підтримував антимайдан. Давно кажу, що на чолі "Л/ДНР" – злодії і бандити без переконань. Це все не за ідею. Їх мета – грабіж", – зазначив журналіст.

Денис Мірошниченко gtrklnr.com

Нинішній "глава парламенту ЛНР" Денис Мірошниченко восени 2013 року виступав за ероінтеграцію України та європейські цінності. А тепер розповідає що підтримував антимайдан.



Давно кажу, що на чолі ЛДНР - злодії і бандити без переконань. Це все не за ідею. Їх мета - грабіж pic.twitter.com/WT7SozkxZr - Денис Казанський (@den_kazansky) May 25, 2019

Як писав OBOZREVATEL, Колишній ватажок терористів "Донецької народної республіки" Ігор Гіркін (Стрєлков) нещодавно зізнався, що вони прикривалися мирними жителями Донбасу під час обстрілів.

Раніше екс-ватажок "ДНР" розповів, що під час боїв у Слов'янську він отримав дзвінок із пропозицією від "голови" окупованого Криму Сергія Аксьонова покинути Донбас і втекти на півострів.

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