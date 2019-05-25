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/Розслідування

Підтримував Майдан: спливло несподіване відео з ватажком терористів "ЛНР"

30.2тЧитати матеріал російською

Глава так званої Народної Ради "ЛНР" Денис Мірошниченко в 2013 році публічно виступав за євроінтеграцію України та європейські цінності.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив український журналіст Денис Казанський. Він поділився відеофрагментами інтерв'ю Мірошниченка восени 2013-го і 2018 року.

"Тепер розповідає, що підтримував антимайдан. Давно кажу, що на чолі "Л/ДНР" – злодії і бандити без переконань. Це все не за ідею. Їх мета – грабіж", – зазначив журналіст.

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Наказував особисто, без суду: Стрєлков розповів про страти в "ДНР"

Денис Мірошниченко

Денис Мірошниченко

gtrklnr.com

Як писав OBOZREVATEL, Колишній ватажок терористів "Донецької народної республіки" Ігор Гіркін (Стрєлков) нещодавно зізнався, що вони прикривалися мирними жителями Донбасу під час обстрілів.

Раніше екс-ватажок "ДНР" розповів, що під час боїв у Слов'янську він отримав дзвінок із пропозицією від "голови" окупованого Криму Сергія Аксьонова покинути Донбас і втекти на півострів.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктЄвромайданАнтимайданом
Особа
Денис Казанський
Місце
УкраїнаЛуганськ
Теги
Новини ЛНРНовини Донбасу
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Пилипенко Кузьма
Пилипенко Кузьма
Так и Петюня вроде до 14 года День Победы с георгиевской лентой встречал
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные...какая безнадёга у вас...5 лет...а вы всё занимаетесь онанизмом...изобретением побед и рождением героев...тьфу на вас
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