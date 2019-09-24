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24 вересня • оновлено в 09:41
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/ Розслідування

Підло напали: у штабі ОС повідомили сумні новини з Донбасу

5.3т Читати матеріал російською

На Донбасі 23 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню. Двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали поранення.

Як повідомляє пресцентр ООС, противник, порушуючи Мінські домовленості, чотири рази обстріляв ділянку розведення №3 у районі Богданівки з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

"24"

Також були обстріляні позиції підрозділів ОС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм.

Обстріли велися й неподалік від Богданівки, Новотроїцького, Водяного, Піщевика, Гнутового, Талаківки, Новогнатівки, Красногорівки, Луганського, Попасної, поблизу Орехового, Майського, Зайцевого.

З початку цієї доби, 24 вересня, збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню біля Красногорівки і Майського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Львівському бронетанковому заводі провели оригінальний тест стабілізатора гармати танка, який вперше випробували в Німеччині.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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70rus xxx
70rus xxx
Основная масса против мирных переговоров.Тогда в чем печаль,радуйтесь.Все идет по плану.
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Александров Сергей
Александров Сергей
Новости не печальные, а очень даже РАДОСТНЫЕ!
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Krass Марк
Krass Марк
Хорошие новости из Сирии.Уничтожено 18 голов путенского скота！
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Ронович Рон
Ронович Рон
Krass Марк, это хорошая, что тебе такие сны снятся, они тебя сведут с ума ))
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