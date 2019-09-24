Підло напали: у штабі ОС повідомили сумні новини з Донбасу

На Донбасі 23 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню. Двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали поранення.

Як повідомляє пресцентр ООС, противник, порушуючи Мінські домовленості, чотири рази обстріляв ділянку розведення №3 у районі Богданівки з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Війна на Донбасі "24"

Також були обстріляні позиції підрозділів ОС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм.

Обстріли велися й неподалік від Богданівки, Новотроїцького, Водяного, Піщевика, Гнутового, Талаківки, Новогнатівки, Красногорівки, Луганського, Попасної, поблизу Орехового, Майського, Зайцевого.

З початку цієї доби, 24 вересня, збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню біля Красногорівки і Майського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Львівському бронетанковому заводі провели оригінальний тест стабілізатора гармати танка, який вперше випробували в Німеччині.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram