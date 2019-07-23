Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Підліток відчайдушно намагався врятувати друга: на Закарпатті трапилася жахлива "п'яна" ДТП

Читати матеріал російською

У Закарпатській області п'яний водій на смерть збив 17-річного хлопця і зник із місця пригоди. Подробиці OBOZREVATEL розповів 15-річний друг загиблого – очевидець трагедії.

ДТП трапилася увечері 21 липня в с. Свобода Берегівського району. Хлопці (обох звати Михайлами) поверталися з магазину додому. Йшли узбіччям дороги.

"Повз проїхала маршрутка. Пам'ятаю, я попросив Михайла Шеремету про всяк випадок відійти ще в сторону, але як тільки він зробив крок, як той придурок на швидкості в нього врізався", – згадує страшні моменти друг загиблого.

У ДТП загинув 17-річний Михайло Шеремета. Фото зі шкільного альбому

У ДТП загинув 17-річний Михайло Шеремета. Фото зі шкільного альбому

Новини
Дитина гине на місці: українців попередили про смертельну загрозу в авто

Був шанс врятувати

Від удару підлітка відкинуло в сторону, а водій автомобіля Volkswagen, не зупиняючись, помчав далі.

"Я був у стані шоку. Одразу ж кинувся до друга. Він був у крові, руки й ноги у нього звело, проте ще дихав. За кілька десятків метрів стояв будинок, я взяв Михайла під руки і потягнув його туди", – згадує страшну мить школяр.

На крики хлопця вийшли люди. Постраждалого поклали в автомобіль і повезли до відділення швидкої допомоги, яке розташоване в сусідньому селі на відстані двох-трьох кілометрів, а звідти – в лікарню м. Берегово. Дорогою Михайло Шеремета помер.

Якби водій не зник й одразу допоміг відвезти збитого ним пішохода в лікарню, можливо, хлопця вдалося б врятувати, впевнений друг загиблого.

ДТП трапилася у с. Свобода на Закарпатті

ДТП трапилася у с. Свобода на Закарпатті

Google. Maps

ДТП трапилася у с. Свобода на Закарпатті

ДТП трапилася у с. Свобода на Закарпатті

Google. Maps

Любитель поганяти

Поліція затримала водія. Ним виявився 24-річний житель Свободи. Результат медичного огляду на стан алкогольного сп'яніння показав 1,9 проміле (за максимально допустимої норми – 0,2).

Новини
"Не врятували янголят!" На Прикарпатті у криваву ДТП потрапила сім'я з дітьми

Місцеві жителі розповіли OBOZREVATEL, що водій не вперше їздив п'яним за кермом. "Він створив групу у Viber, де повідомляють, коли в село заїжджає поліція, які вулиці проїжджає", – зазначили люди.

Голова сільради Василь Рущак уточнив нашим журналістам, що ДТП трапилася на добре освітленій ділянці вулиці – уздовж дороги встановлені опори з сонячними панелями.

ДТП трапилася на рівній асфальтованій вулиці

ДТП трапилася на рівній асфальтованій вулиці

Юрій Кадар

Вночі вулиця в с. Свобода, де сталася аварія, добре освітлена

Вночі вулиця в с. Свобода, де сталася аварія, добре освітлена

Юрій Кадар

На сьогодні кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті – до восьми років позбавлення волі.

Між тим місцеві жителі побоюються, що родичі водія спробують вплинути на хід розслідування. За їхніми словами, сім'я "гонщика" займається бізнесом. "У них є певні можливості", – кажуть жителі села.

Похорон Михайла Шеремета відбудуться 24 липня. У хлопця залишилися мати, батько, брат. За словами Василя Рущака, батько Михайла воював на Донбасі.

"Дізнавшись про трагедію, він сказав: "Я на війні вижив, а сина вбили на рівній дорозі", – зазначив він.

Новини
"Вони чекали Юру": спливли подробиці звірячого вбивства під Києвом

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Закарпатсьій області адвокат на позашляховику на смерть збив 11-річну дівчинку, яка гралася біля будинку. У момент ДТП водій перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Кримінал Війна на дорогах
Місце
Україна Ужгород
Теги
ДТП авто кримінал
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
13
20
Смішно
1
Цікаво
17
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel