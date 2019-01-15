Піде на Київ: Ярош назвав роль Путіна у третьому Майдані

У разі, якщо інтереси української держави здадуть Російській Федерації, у країні може бути третій Майдан.

Про це в інтерв'ю "УП" заявив командувач "Української добровольчої армії", екс-керівник "Правого сектора", народний депутат Дмитро Ярош на запитання, за яких умов він може вирушити з Кам'янського і повести людей на Київ.

"У разі капітуляції. Якщо державу здадуть Росії на їхніх умовах: у мовній політиці, культурній, економічній. У такому випадку шини, звичайно, вже ніхто не буде палити. У людей на руках достатньо усього, щоб ефективніше діяти. Але це небажаний варіант, тому що Росія цим знову скористається".

Дмитро Ярош УП

За словами політика, існує комплекс легальних, демократичних процедур, які можна задіяти за бажання.

"Цим ніхто не хоче займатися, навіть із політиків опозиційних. Є зона комфорту, з якої вони не хочуть виходити", — вважає Ярош.

На запитання, чи може він через п'ять років після революції сказати, що Майдан переміг, Ярош зазначив:

"Тієї мети, яку ми ставили — ліквідація режиму Януковича — ми досягли. У цьому є безумовна перемога. Я дивуюся, вважаю Божим дивом, що після Майдану ми не втратили Південь і Схід. Що Путін не реалізував проект "Новоросія".

За словами Яроша, кращі риси українців були мобілізовані саме Майданом.

"В Одесі, Миколаєві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі... Але кінцевою перемогою Майдану буде утвердження власної держави. Повноцінної, квітучої. Де люди будуть себе гідно почувати. Поки, на жаль, ми цього не досягли", — говорить лідер УДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цьому ж інтерв'ю Ярош напророкував Путіну незавидне майбутнє.

Крім того, Ярош озвучив план боротьби із Росією.

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