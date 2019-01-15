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/Розслідування

Піде на Київ: Ярош назвав роль Путіна у третьому Майдані

1.4тЧитати матеріал російською

У разі, якщо інтереси української держави здадуть Російській Федерації, у країні може бути третій Майдан.

Про це в інтерв'ю "УП" заявив командувач "Української добровольчої армії", екс-керівник "Правого сектора", народний депутат Дмитро Ярош на запитання, за яких умов він може вирушити з Кам'янського і повести людей на Київ.

"У разі капітуляції. Якщо державу здадуть Росії на їхніх умовах: у мовній політиці, культурній, економічній. У такому випадку шини, звичайно, вже ніхто не буде палити. У людей на руках достатньо усього, щоб ефективніше діяти. Але це небажаний варіант, тому що Росія цим знову скористається".

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Дмитро Ярош

Дмитро Ярош

УП

За словами політика, існує комплекс легальних, демократичних процедур, які можна задіяти за бажання.

"Цим ніхто не хоче займатися, навіть із політиків опозиційних. Є зона комфорту, з якої вони не хочуть виходити", — вважає Ярош.

На запитання, чи може він через п'ять років після революції сказати, що Майдан переміг, Ярош зазначив:

"Тієї мети, яку ми ставили — ліквідація режиму Януковича — ми досягли. У цьому є безумовна перемога. Я дивуюся, вважаю Божим дивом, що після Майдану ми не втратили Південь і Схід. Що Путін не реалізував проект "Новоросія".

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За словами Яроша, кращі риси українців були мобілізовані саме Майданом.

"В Одесі, Миколаєві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі... Але кінцевою перемогою Майдану буде утвердження власної держави. Повноцінної, квітучої. Де люди будуть себе гідно почувати. Поки, на жаль, ми цього не досягли", — говорить лідер УДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цьому ж інтерв'ю Ярош напророкував Путіну незавидне майбутнє.

Крім того, Ярош озвучив план боротьби із Росією.

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Теми
Війна на Донбасієвромайдан
Особи
Дмитро ЯрошВолодимир Путін
Місце
Україна
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Мир Миру
Мир Миру
Так, сильна Україна повинна мати обороноздатну армію і незалежну Церкву. Цікаво, а за кого Ярош збирається голосувати на виборах?
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А этот свiдомий придурок до сих пор не понял, что задачей МАНДАйна было похоронить промышленность, с/х и экономику Украину....с чем он превосходно справился....
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