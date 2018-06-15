Під тиском: адвокат розповів про перебування Вишинського в СІЗО

Заарештований за підозрою в державній зраді директор "РИА Новости Україна" Кирило Вишинський перебуває в Херсонському СІЗО в рівних з іншими ув'язненими умовах.

Про це повідомив його адвокат Андрій Доманський, передає RT.

"На сьогоднішній день стан його задовільний. Однак якщо порівнювати його з моментом, коли він був затриманий, на сьогоднішній день, звичайно, є значне погіршення. І про це він говорив", - зазначив юрист.

За його словами, умови утримання в ізоляторі для всіх однакові і Вишинський не є винятком.

"Поводяться з ним так само, як і з іншими. Слава Богу, ніякого тиску на нього не чинили. Принаймні він мені про це не говорив. Хоча перебувати в даному місці - це все одно психологічний тиск для людини. І те, що він не бачить близьких, родичів - це теж для нього дуже важко, оскільки ніякого зв'язку, комунікації із зовнішнім світом у нього немає, крім спілкування з адвокатами ", - заявив Доманський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня СБУ провела обшуки в офісі видання "РИА Новости Україна" , в результаті яких був затриманий його директор Кирило Вишинський. У нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти директора видання відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада".

17 травня Херсонський міський суд заарештував Вишинського на два місяці без права на заставу. Він публічно попросив позбавити його громадянства України і попросив російське, проте незабаром директору "РИА Новости України" повідомили, що це неможливо.

3 червня його адвокат заявив, що квартиру Вишинського обікрали.

СБУ під час обшуків у Вишинського знайшла договір з пропагандистською медіа-групою РФ "Росія Сегодня", в яку входить RT, $ 200 тисяч і пістолет.