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27 вересня • оновлено в 18:47
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/ Розслідування

Під Києвом поліцейський влетів у зупинку з людьми: одна жертва, двоє поранених

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У Броварах Київської області 26 вересня працівник поліції охорони в'їхав у зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинула жінка, ще дві особи отримали травми.

Про це інформує пресслужба Національної поліції. Попередньо, водій автомобіля не впорався з керуванням і вилетів із дороги.

ДТП трапилася приблизно о 17:46. Водій перебував за кермом автомобіля Opel на єврономерах.

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Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

facebook.com/UA.National.Police

За фактом аварії призначене службове розслідування, на час якого начальник Державної охоронної служби Київської області усунутий від виконання службових обов'язків. Про подію повідомлено ДБР.

"Я вирішив усунути весь керівний склад управління поліції охорони в області від виконання службових обов'язків та призначити службове розслідування. Найближчими днями громадськість буде повідомлено про жорсткі заходи реагування", – прокоментував ДТП голова Національної поліції Ігор Клименко, який перебував на місці інциденту.

Пізніше з'явилися нові фото та відео наслідків страшної аварії на вулиці Київській.

А згодом стало відомо, що поліцейський був за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Заступник глави МВС Антон Геращенко в ефірі ObozTV повідомив, що працівник поліції охорони, який збив людей на зупинці, звільнений з органів МВС. Йому загрожує до 8 років в'язниці.

Геращенко підтвердив, що керівництво управління Державної охорони Київської області усунуте з посад на час розслідування, розглядаються питання про зняття з посад.

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

facebook.com/UA.National.Police

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

facebook.com/UA.National.Police

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

facebook.com/AtamanovaOlya

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

facebook.com/AtamanovaOlya

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

facebook.com/AtamanovaOlya

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

facebook.com/AtamanovaOlya

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Бровари
Теги
ДТП Національна поліція України фотографии ДТП поліцейський
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Cherednichenko Svetlana
Cherednichenko Svetlana
Женщину жалко,а виновный не понесёт наказание хотя кому оно надо пострадавшую уже не вернуть.
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Исаев Максим
Исаев Максим
Украина - европейская держава, а в Европе все полицейские пьяные ездют!
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Исаев Максим, Украина свободная страна, там можно полицейским ездить пьяными, потому что нерабы.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Може і Авакову настав час бути звільненим..
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