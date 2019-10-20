"Перетвориться на пустелю": озвучено тривожний прогноз по Криму

У найближчі сто років Крим може перетворитися на пустелю. У цьому регіоні завжди були серйозні проблеми з прісною водою.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловила відома російська письменниця Людмила Уліцька. Вона уточнила, що це станеться через бездарне управління півостровом.

Засуха в Криму Ілюстративне фото

"Я б вітала той уряд, який піклуватиметься про цю землю, тому що там немає води, вона висихає. Ще сто років такого господарювання, і ця земля перетвориться на пустельну землю", – запевнила Улицька.

Вона також підкреслила, що політично дії РФ слід розцінювати як "потворну анексію", однак головною проблемою півострова як і раніше залишається саме екологія.

"А влада радянська, влада російська і українська однаково погано ставилися до кримської землі. Тому я скажу чесно, що буду вітати будь-які поліпшення", – підсумувала письменниця.

Раніше в ефірі ObozTV колишній перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юсуф Куркчі розповів про те, що ситуація з водою в Криму за 5 років анексії значно погіршилася. Він підкреслив, що це сталося виключно з вини окупаційної влади.

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