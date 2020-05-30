Перестрілка в Броварах: суд обере запобіжний захід для 21 затриманого

У суботу, 30 травня, суд Броварів Київської області зібрався, щоб обрати запобіжний захід для 21 затриманого учасника перестрілки, що відбулася напередодні.

Як повідомив у Facebook заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, поліція і прокуратура вимагають для всіх затриманих запобіжного заходу у вигляді безальтернативного арешту на два місяці.

Прокуратура вимагає арешту для всіх затриманих

"Поліція на сьогодні визначила більше 60-ти учасників перестрілки, включаючи замовників. Частина з них намагається сховатися. Але це їм не вдасться. Всіх знайдемо і передамо до суду для визначення міри і ступеня вини кожного", – написав він.

За словами Геращенка, більшість із затриманих підозрюються по ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України.

"Щодо тих, хто стріляв, буде заподіяння тілесних ушкоджень. Будуть і інші статті – замах на вбивство наприклад. Слідчі працюють", – зазначив заступник голови МВС.

Як писав OBOZREVATEL, в розборках зі стріляниною між "групами підтримки" перевізників в Броварах Київської області брали участь "яскраві" представники кримінального світу. Серед них, за інформацією очевидців, був і лідер відомої київської ОПГ Віктор Журавель ("Віхан"). Тиждень тому він поскаржився, що його "замовили" і внесли в базу "Миротворця".

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