"Перейшли до канібалізму!" Пропагандисти озвучили нову страшилку про життя в Україні

На телеканалі "ДНР" пропагандисти знову розповіли про "страшне життя" в Україні. Цього разу у Вінниці, яка, за версією терористів, виявилася в Західній Україні, почали продавати консерви "зі шматочками російськомовних немовлят".

В асортименті, який розповсюджували на українських різдвяних ярмарках, також були представлені консерви під назвами "Сепар у сметані, маслі", "Пам'ять дідові в томаті" і "Снігур православний із мощами Кобзона". Про це розповіли в ефірі новин, який опублікували на пропагандистському Youtube-каналі (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Пропагандисти озвучили нову страшилку про життя в Україні Колаж

"Це не абсурд, а всього лише нові продукти харчування на Західній Україні. Лінійки консервів почали випускати у Вінниці в продаж зовсім недавно. Гучні провокативні назви відображають ненависть до жителів Донбасу. У добавці напис: "містить шматочки російськомовних немовлят", а в доповненні до консерв йдуть ще й соуси "Смерть ворогам", – розповідають пропагандисти.

Скріншот з відео пропагандистів

За словами ведучого, від продажу товарів в Україні збирали кошти для допомоги армії. В "ДНР" таке явище назвали небажанням дотримуватися моральних норм.

Скріншот з відео пропагандистів

"Ще вчора життя людини було головною цінністю, що було прописано в Конституції України, а вже сьогодні від братовбивчої війни українські політтехнологи переступили до "канібалізму"", – зазначив "експерт" на телеканалі "ДНР".

Скріншот з відео пропагандистів

Вітаю! Це визнання!

Від перезбудження у пропагандонов навіть Вінниця "переїхала" в Західну Україну. Все, до чого "русскій мір" не може дотягнуться, завоювати, окупувати, - це Західна Україна, фашисти, нацисти і "біндери".



Всім смачного 😁 pic.twitter.com/p47fO8GEP1 - Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 14 січня 2020 р

Скріншот з відео пропагандистів

Скріншот з відео пропагандистів

Скріншот з відео пропагандистів

Скріншот з відео пропагандистів

Раніше OBOZREVATEL писав, що на російському пропагандистському телебаченні влаштували переполох через продаж в Україні консервів із жартівливою назвою "Сеп*р у сметані". Так, відома українофобськими висловлюваннями ведуча Ольга Скабєєва прокоментувала відповідний сюжет в ефірі програми "60 хвилин".

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