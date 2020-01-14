"Перейшли до канібалізму!" Пропагандисти озвучили нову страшилку про життя в Україні

На телеканалі "ДНР" пропагандисти знову розповіли про "страшне життя" в Україні. Цього разу у Вінниці, яка, за версією терористів, виявилася в Західній Україні, почали продавати консерви "зі шматочками російськомовних немовлят".
В асортименті, який розповсюджували на українських різдвяних ярмарках, також були представлені консерви під назвами "Сепар у сметані, маслі", "Пам'ять дідові в томаті" і "Снігур православний із мощами Кобзона". Про це розповіли в ефірі новин, який опублікували на пропагандистському Youtube-каналі (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Пропагандисти озвучили нову страшилку про життя в Україні
Колаж
"Це не абсурд, а всього лише нові продукти харчування на Західній Україні. Лінійки консервів почали випускати у Вінниці в продаж зовсім недавно. Гучні провокативні назви відображають ненависть до жителів Донбасу. У добавці напис: "містить шматочки російськомовних немовлят", а в доповненні до консерв йдуть ще й соуси "Смерть ворогам", – розповідають пропагандисти.
Скріншот з відео пропагандистів
За словами ведучого, від продажу товарів в Україні збирали кошти для допомоги армії. В "ДНР" таке явище назвали небажанням дотримуватися моральних норм.
Скріншот з відео пропагандистів
"Ще вчора життя людини було головною цінністю, що було прописано в Конституції України, а вже сьогодні від братовбивчої війни українські політтехнологи переступили до "канібалізму"", – зазначив "експерт" на телеканалі "ДНР".
Скріншот з відео пропагандистів
Вітаю! Це визнання!- Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 14 січня 2020 р
Від перезбудження у пропагандонов навіть Вінниця "переїхала" в Західну Україну. Все, до чого "русскій мір" не може дотягнуться, завоювати, окупувати, - це Західна Україна, фашисти, нацисти і "біндери".
Всім смачного 😁 pic.twitter.com/p47fO8GEP1
Скріншот з відео пропагандистів
Скріншот з відео пропагандистів
Скріншот з відео пропагандистів
Скріншот з відео пропагандистів
Раніше OBOZREVATEL писав, що на російському пропагандистському телебаченні влаштували переполох через продаж в Україні консервів із жартівливою назвою "Сеп*р у сметані". Так, відома українофобськими висловлюваннями ведуча Ольга Скабєєва прокоментувала відповідний сюжет в ефірі програми "60 хвилин".
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram