Головна Новини
10 лютого • оновлено в 07:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"П**дуйте до Москви!" Скрипін розгромив скандальну Лукаш за слова про Майдан

52т
Читати матеріал російською

Ексміністерка юстиції часів президентства Віктора Януковича Олена Лукаш оскандалилася заявою про Революцію Гідності.

В ефірі телеканалу NewsOne соратниця колишнього президента-втікача сказала, що "майданівців вбивали майданівці", за що її розгромив журналіст Роман Скрипін (щоб подивитися відео 18+, проскрольте до кінця сторінки).

"Олена Лукаш стверджує, що Майдан стріляв сам у себе. Наскільки треба бути ї*анутою, б*ядь, на всю невеличку голову", – обурився він.

Новини
Крутили Чичеріну: в Києві паб оскандалився підігруванням "Л/ДНР". Відео

За словами Скрипіна, Лукаш закрила свого рота після того, як пройшов Майдан, і "дуже обережно пересувалася Печерськими пагорбами", де "отримувала снігом по голові".

Скрипін розгромив Лукаш

Скрипін розгромив Лукаш

"Їх закидали, був такий епізод. Пані Лукаш, яка про*бала суд Януковича, коли був третій тур Ющенка-Януковича. Пані Лукаш, яка не має права взагалі відкривати свого рота щодо тих, хто загинув на Майдані", – підкреслив Скрипін.

Журналіст нагадав, що є показові кадри з Майдану, і залишається незрозумілим, яким саме місцем дивилася всі задокументовані події ексміністерка юстиції.

"Олено, збирайте валізу і п*здуйте до Москви. Там на вас чекають ваші соратники Володимир Олійник, який отримав від мене середній палець, Азаров, Янукович, вся ваша п*здобратія. П*здуйте до Москви і припиніть маніпулювати. Тому що далі, якщо щось відбуватиметься в Україні, повірте мені: поблажки для вас не буде. Вас просто повісять, застрелять, або ви подавитеся оливкою. У вас немає совісті, немає нічого, окрім грошей в очах. І ви звинувачуєте людей, які отримали гідність і свободу", – підсумував Скрипін.

Увага! Відео містить нецензурну лексику! (18+)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У липні 2013 року Лукаш призначили міністеркою юстиції, 28 січня 2014 року вона пішла у відставку.

  • У травні 2015 року Генеральна прокуратура почала розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Лукаш у заволодінні за попередньою змовою групою осіб коштами держбюджету України в розмірі понад 2 мільйони гривень. Підозрювалося, що гроші були перераховані компанії "Європейська правова група".

  • 28 травня 2015 року Лукаш повідомили про підозру. Адвокат Юрій Іващенко заявив, що його підзахисна не отримувала підозру від ГПУ і справу проти неї мали закрити "через безпідставність звинувачень".

  • У березні минулого року Європейський союз виключив Лукаш з санкційного списку, заявивши про відсутність вагомих підстав.

  • 11 жовтня 2019 року Лукаш викликали на допит до Генеральної прокуратури в ролі підозрюваної.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Євромайдан" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дмитро Гриневич
Тема
Євромайдан
Особи
Роман Скрипін Олена Лукаш
Місце
Україна
Теги
скандали Революція Гідності Майдан
Поділитися у Facebook
101
Коментарі
113
117
Смішно
169
Цікаво
38
Сумно
39
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Тарас Бор
Тарас Бор
А скажи нам,нее@анутый Скрыпин, почему спилили деревья со следами пуль на Институтской и Грушевского?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Питон Каа
Питон Каа
А каково осознавать родственникам этих несчастных, которые погибли на Майдане от пуль снайперов, что этих самых снайперов наняли те, кто хотел на волне этого вооруженного государственного переворота прийти к власти. Да уж, "революция достоинства" оказалась с "душком", протухло видать достоинство...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Кацап Кaцaпыч
Кацап Кaцaпыч
Питон Каа, Эта революция с самого начала ещё в 13-м году была не с душком, а с омерзительной вонью.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Серега Вий
Серега Вий
Шмару на нары
Показать комментарий полностью
Ответить
7
4

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги