Ексміністерка юстиції часів президентства Віктора Януковича Олена Лукаш оскандалилася заявою про Революцію Гідності.

В ефірі телеканалу NewsOne соратниця колишнього президента-втікача сказала, що "майданівців вбивали майданівці", за що її розгромив журналіст Роман Скрипін (щоб подивитися відео 18+, проскрольте до кінця сторінки).

"Олена Лукаш стверджує, що Майдан стріляв сам у себе. Наскільки треба бути ї*анутою, б*ядь, на всю невеличку голову", – обурився він.

За словами Скрипіна, Лукаш закрила свого рота після того, як пройшов Майдан, і "дуже обережно пересувалася Печерськими пагорбами", де "отримувала снігом по голові".

Скрипін розгромив Лукаш

"Їх закидали, був такий епізод. Пані Лукаш, яка про*бала суд Януковича, коли був третій тур Ющенка-Януковича. Пані Лукаш, яка не має права взагалі відкривати свого рота щодо тих, хто загинув на Майдані", – підкреслив Скрипін.

Журналіст нагадав, що є показові кадри з Майдану, і залишається незрозумілим, яким саме місцем дивилася всі задокументовані події ексміністерка юстиції.

"Олено, збирайте валізу і п*здуйте до Москви. Там на вас чекають ваші соратники Володимир Олійник, який отримав від мене середній палець, Азаров, Янукович, вся ваша п*здобратія. П*здуйте до Москви і припиніть маніпулювати. Тому що далі, якщо щось відбуватиметься в Україні, повірте мені: поблажки для вас не буде. Вас просто повісять, застрелять, або ви подавитеся оливкою. У вас немає совісті, немає нічого, окрім грошей в очах. І ви звинувачуєте людей, які отримали гідність і свободу", – підсумував Скрипін.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

У липні 2013 року Лукаш призначили міністеркою юстиції, 28 січня 2014 року вона пішла у відставку.

У травні 2015 року Генеральна прокуратура почала розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Лукаш у заволодінні за попередньою змовою групою осіб коштами держбюджету України в розмірі понад 2 мільйони гривень. Підозрювалося, що гроші були перераховані компанії "Європейська правова група".

28 травня 2015 року Лукаш повідомили про підозру. Адвокат Юрій Іващенко заявив, що його підзахисна не отримувала підозру від ГПУ і справу проти неї мали закрити "через безпідставність звинувачень".

У березні минулого року Європейський союз виключив Лукаш з санкційного списку, заявивши про відсутність вагомих підстав.

11 жовтня 2019 року Лукаш викликали на допит до Генеральної прокуратури в ролі підозрюваної.

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