"Паспорт РФ не вберіг!" Журналіст вказав на страшний наслідок "русского міра"

ЗМІ, підконтрольні терористам на Донбасі, написали про загиблого чоловіка, який нещодавно отримав російське громадянство.
Так, аналогічне повідомлення показав у своєму Twitter журналіст Денис Казанський. "Чоловік отримав паспорт РФ днями, проте заповітний документ не вберіг його від біди", – пояснив він.
Як з'ясувалося, новоспечений росіянин нібито загинув під час обстрілу. Терористи звинувачують у його смерті ЗСУ.
Загиблий житель Донбасу
Джерела терористів
Користувачі іронізують у коментарях: "В Україні розроблені снаряди які б'ють тільки у громадян РФ", "Не той оберіг вибрав, цей притягує біду!", "Дрібниця, а приємно!".
Мужчина получил паспорт РФ на днях, однако заветный документ не уберёг его от беды. pic.twitter.com/pqgYbJYda0— Денис Казанський (@den_kazansky) November 6, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі ліквідували ще двох російських терористів "ДНР" – Раміля Мухамеджанова ("Вітра") з угруповання "Сомалі" і Сергія Кохоленка.
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