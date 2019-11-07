"Паспорт РФ не вберіг!" Журналіст вказав на страшний наслідок "русского міра"

ЗМІ, підконтрольні терористам на Донбасі, написали про загиблого чоловіка, який нещодавно отримав російське громадянство.

Так, аналогічне повідомлення показав у своєму Twitter журналіст Денис Казанський. "Чоловік отримав паспорт РФ днями, проте заповітний документ не вберіг його від біди", – пояснив він.

Як з'ясувалося, новоспечений росіянин нібито загинув під час обстрілу. Терористи звинувачують у його смерті ЗСУ.

Загиблий житель Донбасу Джерела терористів

Користувачі іронізують у коментарях: "В Україні розроблені снаряди які б'ють тільки у громадян РФ", "Не той оберіг вибрав, цей притягує біду!", "Дрібниця, а приємно!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі ліквідували ще двох російських терористів "ДНР" – Раміля Мухамеджанова ("Вітра") з угруповання "Сомалі" і Сергія Кохоленка.

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