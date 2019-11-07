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7 листопада • оновлено в 10:53
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/ Розслідування

"Паспорт РФ не вберіг!" Журналіст вказав на страшний наслідок "русского міра"

1.8т Читати матеріал російською

ЗМІ, підконтрольні терористам на Донбасі, написали про загиблого чоловіка, який нещодавно отримав російське громадянство.

Так, аналогічне повідомлення показав у своєму Twitter журналіст Денис Казанський. "Чоловік отримав паспорт РФ днями, проте заповітний документ не вберіг його від біди", – пояснив він.

Як з'ясувалося, новоспечений росіянин нібито загинув під час обстрілу. Терористи звинувачують у його смерті ЗСУ.

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Користувачі іронізують у коментарях: "В Україні розроблені снаряди які б'ють тільки у громадян РФ", "Не той оберіг вибрав, цей притягує біду!", "Дрібниця, а приємно!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі ліквідували ще двох російських терористів "ДНР" – Раміля Мухамеджанова ("Вітра") з угруповання "Сомалі" і Сергія Кохоленка.

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Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Новини Донецька і Донецької області
Місце
Україна
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Serov Oleg
Serov Oleg
укрос.кот даже не животные,насекомые...
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Serov Oleg, не знав, що коти змінили вид.
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