"Заробити на Майдані": куди зникли скарби Януковича

За лічені дні після втечі екс-президента Віктора Януковича з країни від його колишніх багатств, накопичених у вкраденому у держави "Межигір'ї" і "Сухолуччі", не лишилося й сліду.

Частину скарбів, як свідчать злиті в інтернет відеозаписи, вивезли КамАЗами ще за нього. Куди ж поділася решта "скарбів", включно із легендарним "золотим батоном" і парком дорогих автомобілів? Остаточної відповіді на це питання досі немає. Хіба що заяви окремих політиків із "проєвропейського табору" про те, що до розграбування маєтків безпосередньо причетні "майданівці".

У розпорядженні OBOZREVATEL з’явилася інформація, що проливає світло на окремих учасників цілої серії постреволюційних грабунків, скоєних на Київщині.

Вкрадена Януковичем резиденція у Межигір'ї

Історія одного розбою

27 березня 2014 року. 3-тя ночі. Біля мисливського господарства "Фауна" в селі Білий Берег Іванківського району Київської області зупинилися кілька дорогих автомобілів, зокрема Land Rover і Toyota Land Cruiser 100. З них вийшли півтора десятка міцних чоловіків і одна жінка. Майже всі — у масках і рукавичках.

Озирнувшись, невідомі перелізли через паркан — і розсипалися по території приватного володіння. Кілька людей увірвалися в будинок охорони, розбудили і, погрожуючи зброєю, вивели 8-х сонних, переляканих охоронців та єгерів у двір. Залишивши бранців під вартою двох своїх спільників, озброєних гвинтівками, інші грабіжники насамперед вирубили систему спостереження і відключили сигналізацію, що спрацювала. Як потім згадуватимуть свідки подій — працювали точно і зі знанням справи.

Далі незвані гості почали зламувати замки в будиночках, розташованих на території, і виносити звідти цінності та зброю. Гвинтівки та карабіни, колекційні мисливські ножі, шуби, відео- та комп'ютерна техніка — свій вибір грабіжники зупиняли виключно на дорогих речах. Всього тієї ночі з території мисливського клубу злочинці вкрали зброї і техніки на загальну суму 1 млн 221 тис. грн. Користуючись нагодою, прихопили також особисті речі охоронців і єгерів — кілька телефонів, гаманців із грошима і банківськими картами і навіть їхні куртки.

Усе закінчилося так само швидко і раптово, як і почалося. Украдене нічні прибульці завантажили в машини — і поїхали. Ще до того, як на місце злочину прибув наряд поліції, куди, скориставшись метушнею, зміг зателефонувати один із єгерів.

Втім, намагаючись забрати якомога більше, учасники зухвалого пограбування добряче "наслідили". Так що вже наступного дня були затримані перші двоє підозрюваних. А за кілька днів у СІЗО опинилися ще троє співучасників цього злочину.

І дуже скоро вони почали говорити.

"Заробити на Майдані"

І на допитах у слідчого, і у залі Іванківського районного суду, перед яким затримані згодом постали, вони твердили одне: цей злочин спланували і здійснили люди, які називали себе "самообороною Майдану" у Вишгородському районі. Так, один із підсудних розповідав, що його у цю історію втягнув Андрій, із яким він познайомився на барикадах у Києві — і який ще під час активних протистоянь запрошував його підзаробити "на Майдані". Тому його нітрохи не збентежила чергова пропозиція "підхалтурити". Усі підсудні пропозиції отримали спонтанно, за лічені години до скоєння пограбування.

Згідно з наданими у суді свідченнями, не всі співучасники злочину знали, куди і навіщо їдуть. Когось покликали підзаробити на "навантаженні фур". Когось — як, наприклад, професійного спортсмена із Києва, що під час революції охороняв Кличка — запросили "охороняти маєток". А когось узагалі наймали "різноробом на халтуру за містом". Ще одного підсудного наймали як таксиста. Тим, хто був "не в темі" пояснили: з ними їде самооборона Майдану — на випадок сутички з "тітушками". Тоді ж була озвучена і "легенда": насправді на території мисливського клубу вишгородські "майданівці" шукатимуть "КамАЗи із вкраденою з Межигір'я зброєю". Мовляв, на прохання невідомої особи, яка звернулася до них по допомогу.

Хто ж ці загадкові "майданівці", які, прикриваючись Революцією Гідності, вже за місяць після розстрілів "Небесної сотні" здійснили грабіж? У рішенні суду в цій справі, наявному у вільному доступі у інтернеті, всі імена і прізвища фігурантів — як обвинувачених, так і потерпілих зі свідками — замінені на знеособлене "особа №...". Проте завдяки недогляду укладачів тексту вироку, деякі прізвища у тексті документу залишилися. Як, наприклад, згадка якогось "Динаміту" "з Сухолуччя". Або як тут, де залишилося прізвище організатора злочину:

"Свідок ОСОБА_47 пояснив, що він входить до складу "Самооборони". Їхніми діями керує голова самооборони. Приблизно о 17-й годині зателефонував Побідаш і сказав, щоб вони були готові, бо поїдуть перевіряти мисливське господарство "Фауна". Вони зібралися і чекали на вказівки. Але не дочекалися, було пізно. Вони сказали, що вночі не поїдуть", — процитовано у вироку показання одного зі свідків.

Схоже, саме через відмову частини "самооборонівців" їхати незрозуміло куди і незрозуміло навіщо посеред ночі і було ухвалене рішення залучити до справи сторонніх людей.

Злочин без покарання

Згаданий у тексті вироку Побідаш — це житель Вишгородщини Андрій Побідаш, один із засновників Вишгородської самооборони, який практично одночасно із розстрілами на Інститутській разом із товаришами реєстрував "Самооборону Майдану у Вишгороді та Вишгородському районі" як юридичну особу.

Місцеві журналісти писали, що у "лідери" місцевої самооборони його просунула дружина — Ірина Побідаш. Беззмінний депутат райради, вона щоразу проходила за списками різних політичних сил. А на момент скоєння злочину в селі Білий Берег вона, завдяки активній "підтримці" озброєної місцевої самооборони, очолюваної власним чоловіком, фактично захопила крісло глави Вишгородської райради. Оскільки голосування за її кандидатуру проходило із серйозними порушеннями регламенту, під тиском і погрозами озброєних активістів, які заблокували місцевих депутатів у сесійній залі.

І хто знає, чи не вона, завдяки обійманій посаді, в результаті зуміла "відмазати" свого чоловіка, який організував розбійний напад на мисливський клуб, від відповідальності?

Спочатку нічне пограбування у Білому Березі було кваліфіковано за ч. 4 ст. 187 ККУ, яка передбачає розбій із метою заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах (пам'ятаєте ж про 1, 2 млн грн збитків?), вчинений організованою групою. Санкції за цією статтею — від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

До моменту розгляду справи у суді її було перекваліфіковано на ч. 3 ст. 187 — "розбій із проникненням у житло, інше приміщення чи сховище", із покаранням у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років із конфіскацією.

Але незважаючи на те, що були встановлені практично всі учасники злочину — засудили лише чотирьох із них, тих, хто в цю історію вляпався практично випадково. Усупереч вражаючому масиву доказів, замість передбачених статтею 7 років троє підсудних були засуджені до 4 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки. Ступінь провини ще одного учасника судді оцінили у 2 роки позбавлення волі — але одразу ж амністували згідно із ЗУ "Про амністію у 2014 році" як учасника Революції Гідності.

Названі ж підсудними і свідками організатори нальоту — включаючи і пана Побідаша — відповідальності уникнули взагалі. Зокрема через чергову перекваліфікацію справи за вказівкою "зверху" — на ч. 1 ст. 187 — найлегшу з усіх можливих.

Розграбування "Межигір'я" і "Сухолуччя": шукайте жінку?

Хоча особи подружжя Побідашів, за наявними у нас даними, заслуговують на пильну увагу з боку правоохоронних органів. Згідно з інсайдерською інформацією, подружжя безпосередньо брало участь у розграбуванні "Межигір'я". Починаючи з 22 лютого 2014 року, за запевненням нашого джерела у правоохоронних органах, вони активно брали участь у вивезені майна, яке не встиг забрати Янукович. А жителі Демидова досі пам'ятають, як члени цієї родини продавали елітний алкоголь та інші предмети, які колись належали втікачу-президенту, своїм односельцям і жителям навколишніх сіл.

З Хонки у Межигір'ї безслідно зникло багато цінностей mezhygirya.com.ua

Крім того, є підстави припускати, що Ірина та Андрій Побідаші були серед активних організаторів і виконавців розграбування дач екс-генпрокурора Віктора Пшонки та Януковича у Сухолуччі. Місцеві жителі ще у 2014-му розповідали журналістам, що бачили, як добро чиновників-утікачів невідомі вивозили величезними вантажівками – але нічого не могли зробити, оскільки міліція на їхні звернення не реагувала.

За нашими даними, у правоохоронців була інформація про причетність "активістів Майдану" подружжя Побідашів до зникнення, щонайменше, 3 мікроавтобусів марки "Мерседес Спринтер", 4 або 5 катерів і такої ж кількості двигунів до них, 5-6 квадроциклів, а також близько 10 одиниць вогнепальної зброї членів мисливського клубу, оптичних прицілів, тепловізорів, приладів нічного бачення...

Сухолуччя КолоКрай

Якщо ця інформація відповідає дійсності, виникає велике питання, чому їй так і не дали ходу. Відповідь іще належить знайти. Зокрема і заради пам'яті загиблих героїв із Небесної Сотні, які свої голови склали явно не заради того, щоби хтось організовував справжнє ОЗУ і чинив свавілля, прикриваючись їхніми іменами та подвигом.

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