Окупанти в Криму продовжили арешт вісьмом українцям

Київський районний суд Сімферополя (анексований Крим) продовжив арешт на три місяці вісьмом фігурантам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір".

Як передає "Крим.Реаліі", Рустем Шейхалієв, Тофік Абдулгазієв, Раїм Айвазов, Білял Адилов, Джеміль Гафаров, Фарход Базаров, Рустем Сейтхалілов і Шабан Умеров залишаться під арештом у СІЗО до 15 лютого 2020 року.

Відзначається, що суд відхилив клопотання сторони захисту всіх фігурантів про зміну запобіжного заходу.

"Справа Хізб ут-Тахрір" Ілюстрація

"На судовому засіданні нами було подано низку клопотань. Однак суддя все клопотання відхилив, жодне не прийняв, тому сьогодні ми не отримали переможного процесу, а отримали однобокий процес у сторону звинувачення, який заздалегідь передбачав обвинувальний ухил. Раїмом Айвазовим було заявлено відвід судді та прокурору, однак суд відхилив його, і відразу було зачитано постанову ", – розповів адвокат Рустем Кяміл.

У свою чергу адвокат Марія Ейсмонт подала скаргу до суду щодо недопуску до зали суду всіх бажаючих.

Що таке "справи Хізб ут-Тахрір"

Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" в 2003 році, включивши у список об'єднань, названих "терористичними".

Як повідомляв OBOZREVATEL, український політв'язень, один із чотирьох засуджених за "севастопольську справу Хізб ут-Тахрір" Ферат Сайфуллаєв написав листа активістам української діаспори в Латвії.

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