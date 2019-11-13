Окупанти отримали по зубах: терористи "ДНР" знову зазнали втрат

Російські терористи на Донбасі знову зазнали втрат. Так, всього за кілька днів українським захисникам вдалося ліквідувати ще чотирьох окупантів.

Про це повідомляється у зведенні "Інформаційного спротиву", опублікованому військовим експертом Костянтином Машовцем у Facebook.

"У період з 5 по 11 листопада підтверджені втрати російських окупаційних військ на Донбасі склали 4 особи: 1 АК – 9 ОМСП (Новоазовськ) двоє військовослужбовців, 2 АК – 4 ОМСБр (Алчевськ) двоє військовослужбовців", – написав він.

Втрати терористів на Донбасі "24 канал"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в період з 29 жовтня по 5 листопада втрати окупантів за підтвердженими даними склали шість осіб.

За 9 листопада терористи на Донбасі зазнали втрат кількістю шість осіб. З них троє – безповоротні і троє санітарні.

10 листопада захисники ліквідували ще одного бойовика. Також один терорист був поранений.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!