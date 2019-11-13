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13 листопада • оновлено в 12:09
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Окупанти отримали по зубах: терористи "ДНР" знову зазнали втрат

1.9т
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Російські терористи на Донбасі знову зазнали втрат. Так, всього за кілька днів українським захисникам вдалося ліквідувати ще чотирьох окупантів.

Про це повідомляється у зведенні "Інформаційного спротиву", опублікованому військовим експертом Костянтином Машовцем у Facebook.

"У період з 5 по 11 листопада підтверджені втрати російських окупаційних військ на Донбасі склали 4 особи: 1 АК – 9 ОМСП (Новоазовськ) двоє військовослужбовців, 2 АК – 4 ОМСБр (Алчевськ) двоє військовослужбовців", – написав він.

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Втрати терористів на Донбасі

Втрати терористів на Донбасі

"24 канал"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Костянтин Машовець
Місце
Україна
Теги
ДНР інформаційне опір
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Юг Руси
Юг Руси
https://www.obozrevatel.com/crime/gospitali-polnyie-zhdanov-zapodozril-bolshie-poteri-vsu-na-donbasse.htm
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Юг Руси
Юг Руси
Ну и иксперты у обосса ))))) https://yadi.sk/i/obiefnJx05SEaQ
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Кастрюльный Свидомит
Кастрюльный Свидомит
Мурлокотан Паштетофф-сосискин, с таким неймом он фантазировать не будет
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